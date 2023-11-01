Bill Gates’in eski asistanının serveti, Gates’e yaklaştı

Serveti bu yıl tahminen 29 milyar dolar artarak 115 milyar dolara yükselen Ballmer şu anda Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 5’inci sırada. Eski patronu Gates ise 121 milyar dolarla 4’üncü sırada yer alıyor. Aralarında 6 milyar dolarlık bir fark kaldı.

Yüzde 4'lük hissesi var

Endeks, Ballmer’ın şu anda Larry Ellison’dan (114 milyar dolar), Warren Buffett’tan (111 milyar dolar), Larry Page’den (110 milyar dolar), Mark Zuckerberg’den (108 milyar dolar) ve Sergey Brin’den (105 milyar dolar) daha zengin olduğunu gösteriyor.

Microsoft’un yüzde 4 hissesini elinde tutan ve 2014’te emekliye ayrılan Ballmer, büyük servetini 1980 yılında Microsoft’a ilk katıldığında imzaladığı sözleşmeye borçlu. Forbes’a göre, 1980’de başkanın asistanı olarak 30’uncu çalışanı olarak şirkete girdiğinde, 50 bin dolar baz maaş ve üretebileceği kâr artışının yüzde 10’unu prim olarak almak üzerine anlaştı. Kişisel asistanlıktan işletme müdürlüğüne, oradan da Micro oft’un CEO’luğuna yükselen Ballmer’ın serveti bu yıl Microsoft hisselerinindeki yükseliş sayesinde arttı.

Bilgisayar devinin bu baharda yapay zeka sohbet botu ChatGPT’nin ana şirketi OpenAI’ye yaptığı yatırım, Google’ın sahibi Alphabet’in internet aramasındaki hakim konumunu bozabileceği umutlarını artırdı ve Microsoft hisselerinin son 10 ayda yüzde 38 oranında artmasına neden oldu. Balmer ayrıca ünlü NBA takımı Los Angeles Clippers’ın sahibi.