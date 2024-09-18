Binance ve Coinbase'e rakip: İsviçre Borsası SIX, kurumsal yatırımcı için kripto platformu kuruyor!

İsviçre'nin önde gelen borsası SIX Group, kripto para piyasasında önemli bir adım atarak Binance ve Coinbase gibi devlerle rekabet edecek bir kripto para platformu kurmayı planlıyor. Bu hamle, özellikle geleneksel finansal yatırımcıları kripto piyasasına çekmeyi hedefliyor.

SIX Group’un borsalar küresel başkanı Bjørn Sibbern, kripto paraların hızla büyüyen bir yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, şirketin bu trendden faydalanmak istediğini belirtti. Sibbern, kurulacak platformun sadece kurumsal yatırımcılara hizmet vereceğini ve Avrupa’da bu alanda büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

İsviçre’nin kripto potansiyeli

İsviçre, kripto varlıkların ticareti ve saklanması konusunda sağlam bir yasal altyapıya sahip. Bu da ülkeyi Avrupa'da kripto dostu ülkelerden biri haline getiriyor. Diğer ülkelerde düzenleyici belirsizlikler devam ederken, İsviçre bu alanda öne çıkmış durumda.

SIX Group, halihazırda Singapur’da kripto türev ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir platformu yönetiyor ve benzer bir modeli Avrupa’da da uygulamayı planlıyor. Ancak bu planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda nihai karar henüz verilmedi.

Bu yeni platform, SIX Group’un büyüme stratejisinde büyük bir genişlemeyi temsil ediyor. 2024 yılında Avrupa'nın en büyük halka arzlarına ev sahipliği yapan SIX, bu hamle ile kripto piyasasında da iddialı bir oyuncu olmayı amaçlıyor.