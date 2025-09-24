Bir saatte satışa hazır online mağaza kurulacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

E-ticaret platformu ola­rak 20 yıldır faaliyet gösteren IdeaSoft, ku­rumsal kimliğini ve logosunu yenileyerek geleceğe yönelik vizyonunu duyurdu. Logosu­na Next’i ekleyen şirket, önü­müzdeki dönemde 100 milyon TL’lik teknoloji yatırımıyla e-ticarete yeni bir soluk getir­meyi amaçlıyor. Yeni platform, 1 saatte satışa hazır mağaza kurulumu, dijital ürün satışı, e-ihracat kolaylıkları ve geliş­miş güvenlik standartlarıyla girişimcilerin elini güçlendir­meyi hedefliyor.

“KOBİ’leri globalde güçlendiriyoruz”

Markanın dönüşümü hak­kında bilgi veren IdeaSoft’un CEO’su Sinan Akdal, “Her iş­letmenin zorluklarla mücadele ettiğini biliyor ve değerlerimi­zi bu ölçüde şekillendiriyoruz. 20 yılda, 36’dan fazla sektörde 50 binden fazla müşterimizden edindiğimiz tecrübe ile müş­terilerimizin her zaman ya­nındayız. IdeaSoft altyapı­sı üzerinden bugüne dek 70 milyondan fazla sipariş ve­rildi, 100 milyonlarca ürün alıcıya ulaştı. Sektörde bir rekora imza ata­rak müşterilerimi­zin yaptığı satış son 3 yılda tam 4 katı­na çıktı” dedi.

Yeni dönemde de çok­lu dil ve para biri­mi desteği sayesin­de girişimcilerin, IdeaSoft Next ile mağazalarını aynı anda farklı pazarlara açabildiğini söyleyen Akdal, “Sistem, fiyatları otoma­tik olarak bulunduğu ülkeye gö­re uyarlarken kargo ve vergi se­çeneklerini de yerelleştiriyor. Bu sayede Türkiye’nin e-ihra­cat hacminin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor. Idea­Soft, müşterilerini küresel re­kabete hazırlarken, küçük ve or­ta ölçekli işletmelerin de global pazarlarda yer alabilmesini ko­laylaştırıyor” diye konuştu.

İhracatta e-ihracatın payı artıyor

Öte yandan Türkiye’de e-ih­racat hacminin 2025 yılı sonun­da önemli bir artış gösterme­sini beklediklerini aktaran Si­nan Akdal, “2023’te ihracatın yüzde 7’si e-ihracat kaynaklıy­dı, 2025’te bu oranın yüzde 10’u geçmesi bekleniyor. Bu, Idea­Soft gibi platformların küresel pazarda daha kritik bir rol üst­lenmesini sağlayacak” dedi. Şir­ket olarak bugüne kadar 50 bin­den fazla işletmeye altyapı sağ­ladıklarını belirten Akdal, sözlerine şöyle devam etti: “IdeaSoft altyapı­sını kullanan girişim­cilerin yüzde 80’i e-ti­caret faaliyetlerine bir sonraki yıl da ba­şarıyla devam ediyor. Ama­cımız, e-ti­careti herkes için kolay, sürdürüle­bilir ve kârlı kılmak.”

Son çeyrekte e-ticarette ‘zirve’ bekleniyor

E-ticaret hacmindeki büyümeye dikkat çeken Sinan Akdal, şunları söyledi: “Türkiye e-ticaret sektörünün, 2024’te ulaştığı yüksek büyüme ivmesi üzerine 2025’in son çeyreğinde de rekor kırmasını bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yaklaşık 2 trilyon TL ye ulaşan e-ticaret hacminin, kampanya odaklı tüketim eğiliminin devam etmesiyle, yılsonuna kadar yaklaşık 5 trilyon TL’ye çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle gıda, elektronik, tekstil ve ev eşyası gibi kategorilerde alışverişin zirve yapmasını bekliyoruz. 2025’te e-ticaretin hem toplam hacim hem de işlem sayısı olarak yeni bir rekor kıracağını, sektörün dinamik yapısının kampanya kültürüyle birleşerek büyümeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.”

IdeaSoft Next yeni dönemde neler vadediyor?

-1 saatte e-ticarete başlangıç

-E-ihracat ve globalleşme

-Dijital ürün satışı

-Kadın girişimcilere destek

-Dropshipping; tedarikçi havuzuyla stok ve depo ihtiyacını ortadan kaldırma

-Veri güvenliği

-IdeaAkademi

-Finansal çözümler ile büyüme desteği

-Şimdi al sonra öde, KOBİ finansman çözümleri

-Tümleşik çözümler; yapay zekâ destekli fiyatlama, içerik üretimi, kampanya kurgusu