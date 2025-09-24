Bir saatte satışa hazır online mağaza kurulacak
Marka kimliğini ve logosunu yenileyen IdeaSoft, e-ticarette yeni nesil bir platform olmayı hedefliyor. IdeaSoft Next olarak konumlanan şirket, yeni sistemle, girişimcilere 1 saat içinde satışa hazır internet mağazası kurma imkânı sunacak.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
E-ticaret platformu olarak 20 yıldır faaliyet gösteren IdeaSoft, kurumsal kimliğini ve logosunu yenileyerek geleceğe yönelik vizyonunu duyurdu. Logosuna Next’i ekleyen şirket, önümüzdeki dönemde 100 milyon TL’lik teknoloji yatırımıyla e-ticarete yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Yeni platform, 1 saatte satışa hazır mağaza kurulumu, dijital ürün satışı, e-ihracat kolaylıkları ve gelişmiş güvenlik standartlarıyla girişimcilerin elini güçlendirmeyi hedefliyor.
“KOBİ’leri globalde güçlendiriyoruz”
Markanın dönüşümü hakkında bilgi veren IdeaSoft’un CEO’su Sinan Akdal, “Her işletmenin zorluklarla mücadele ettiğini biliyor ve değerlerimizi bu ölçüde şekillendiriyoruz. 20 yılda, 36’dan fazla sektörde 50 binden fazla müşterimizden edindiğimiz tecrübe ile müşterilerimizin her zaman yanındayız. IdeaSoft altyapısı üzerinden bugüne dek 70 milyondan fazla sipariş verildi, 100 milyonlarca ürün alıcıya ulaştı. Sektörde bir rekora imza atarak müşterilerimizin yaptığı satış son 3 yılda tam 4 katına çıktı” dedi.
Yeni dönemde de çoklu dil ve para birimi desteği sayesinde girişimcilerin, IdeaSoft Next ile mağazalarını aynı anda farklı pazarlara açabildiğini söyleyen Akdal, “Sistem, fiyatları otomatik olarak bulunduğu ülkeye göre uyarlarken kargo ve vergi seçeneklerini de yerelleştiriyor. Bu sayede Türkiye’nin e-ihracat hacminin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor. IdeaSoft, müşterilerini küresel rekabete hazırlarken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de global pazarlarda yer alabilmesini kolaylaştırıyor” diye konuştu.
İhracatta e-ihracatın payı artıyor
Öte yandan Türkiye’de e-ihracat hacminin 2025 yılı sonunda önemli bir artış göstermesini beklediklerini aktaran Sinan Akdal, “2023’te ihracatın yüzde 7’si e-ihracat kaynaklıydı, 2025’te bu oranın yüzde 10’u geçmesi bekleniyor. Bu, IdeaSoft gibi platformların küresel pazarda daha kritik bir rol üstlenmesini sağlayacak” dedi. Şirket olarak bugüne kadar 50 binden fazla işletmeye altyapı sağladıklarını belirten Akdal, sözlerine şöyle devam etti: “IdeaSoft altyapısını kullanan girişimcilerin yüzde 80’i e-ticaret faaliyetlerine bir sonraki yıl da başarıyla devam ediyor. Amacımız, e-ticareti herkes için kolay, sürdürülebilir ve kârlı kılmak.”
Son çeyrekte e-ticarette ‘zirve’ bekleniyor
E-ticaret hacmindeki büyümeye dikkat çeken Sinan Akdal, şunları söyledi: “Türkiye e-ticaret sektörünün, 2024’te ulaştığı yüksek büyüme ivmesi üzerine 2025’in son çeyreğinde de rekor kırmasını bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yaklaşık 2 trilyon TL ye ulaşan e-ticaret hacminin, kampanya odaklı tüketim eğiliminin devam etmesiyle, yılsonuna kadar yaklaşık 5 trilyon TL’ye çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle gıda, elektronik, tekstil ve ev eşyası gibi kategorilerde alışverişin zirve yapmasını bekliyoruz. 2025’te e-ticaretin hem toplam hacim hem de işlem sayısı olarak yeni bir rekor kıracağını, sektörün dinamik yapısının kampanya kültürüyle birleşerek büyümeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.”
IdeaSoft Next yeni dönemde neler vadediyor?
-1 saatte e-ticarete başlangıç
-E-ihracat ve globalleşme
-Dijital ürün satışı
-Kadın girişimcilere destek
-Dropshipping; tedarikçi havuzuyla stok ve depo ihtiyacını ortadan kaldırma
-Veri güvenliği
-IdeaAkademi
-Finansal çözümler ile büyüme desteği
-Şimdi al sonra öde, KOBİ finansman çözümleri
-Tümleşik çözümler; yapay zekâ destekli fiyatlama, içerik üretimi, kampanya kurgusu