Bitcoin rekor kırarken gözler altcoinlerde: Yatırımcılar riski artırarak kazanç kovalıyor

Bitcoin’in rekor fiyatlara ulaşması, kripto para piyasasında yeni fırsatlar arayan yatırımcıları alternatif dijital varlıklara yöneltti. Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam’a göre, özellikle bireysel yatırımcılar açısından altcoinler daha uygun bir risk-ödül oranına sahip. Bitcoin’in mevcut yüksek fiyatı nedeniyle pek çok yatırımcı, daha erişilebilir fiyatlarda olan altcoinlere yöneliyor.

Aslam, Bitcoin gibi büyük kripto paraların değerini ikiye katlamasının zorlaştığını, bu yüzden bazı yatırımcıların “daha fazla risk alarak” henüz gelişim aşamasında olan altcoinleri tercih ettiklerini belirtiyor.

Bitcoin, şu anda 90.685 dolardan işlem görürken, dün 93.480 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son bir ayda yüzde 29,7 ve yılbaşından bu yana yüzde 116,25 yükselen Bitcoin, kripto paralara olan ilgiyi giderek artırıyor. Bu yükseliş, piyasada çeşitli altcoinlerin de takip edilmesine neden oluyor.