Bitcoin'de Trump fırtınası sürüyor: Yeni rekor geldi, ralliye dönüşmek üzere! Düzeltme riski var mı?

Bitcoin, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın kripto para yanlısı politikalar uygulayacağı yönündeki beklentilerle birlikte yine rekor kırdı. Dün gece 81.899 dolarla yeni bir zirve gören Bitcoin, yüzde 7,54 artışla 82 bin 302 dolardan işlem görüyor.

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, yatırımcıların bu hafta Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşmasını umut ettiklerini belirtti. Ancak hızlı artışın yatırımcıları tedirgin edebileceğini ve kısa vadede bir düzeltme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Aslam, Bitcoin’in "çok fazla ve çok hızlı" yükseldiğini, bu durumun piyasada bir geri çekilme beklentisi yarattığını kaydetti.

Trump yönetiminin, Bitcoin ve diğer kripto paraların “nihai dijital altın” olarak daha fazla kabul göreceği bir dönem yaratacağı düşüncesi ise yatırımcıların uzun vadeli beklentilerini artırıyor. Bazı analistler, 2025'in ilk çeyreğinde Bitcoin'in 150.000 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.