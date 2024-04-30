BofA: Hisse senetleri için iyi haberler var

Bank of America (BofA), önümüzdeki hafta hisse senetleri için risklerin pozitif olduğu iyi haberler görüyor.

Stratejist Ohsung Kwon Pazartesi günkü notunda, "Ekonomistlerimiz herhangi bir stagflasyon belirtisi görmüyor ve imalatta toparlanmanın devam etmesini ve güçlü istihdam büyümesini bekliyor; bu da hisse senetleri için olumlu olmalı" dedi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Kwon, bu haftanın üretim raporunun imalat durgunluğunun sona erdiğini göstermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca stratejist, Cuma günkü Nisan ayı iş raporunun da muhtemelen güçlü olduğunu ve "işgücü piyasasında ivmenin yavaşladığına dair çok az işaret" gösterdiğini belirtti.