Borsa güne 0,16 yükselişle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,77 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Kapanış rekorunu tazeledi

BIST 100 endeksi, dün üst üste yükseliş eğilimini 8. işlem gününe taşımasının ardından 5.549,43 puanla tarihi zirvesini görürken, günü de yüzde 0,90 artışla 5.504,09 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi.

Hafta boyunca düşük hacimli seyir bekleniyor

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirterek, yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

"Hisse ve sektör bazlı performansları etkileyebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinin yeni keşiflerle 710 milyar metreküpe ulaştığı açıklamalarına işaret eden analistler, bu durumun hisse ve sektör bazlı performansları etkileyebileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.480 ve 5.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.