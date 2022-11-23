Borsa İstanbul tarihi zirvesini yineledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,31 ve holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

Bankacılık en fazla kazandıran sektör olurken, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile ticaret oldu.

Bist 30 Endeksi günü yüzde 1.59 punalık yükselişle 5.266,83 puandan kapattı.

Yarın dünyanın bir numaralı ekonomisi ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Ekonomi analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklayacağı faiz kararının piyasaların merkezinde olacağını belirtti.

Piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararında

Perşembe günü veri gündeminde, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya Ifo iş dünyası güven endeksinin öne çıkacak. Piyasa stratejist ve analistleri teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 seviyesinin direnç, 4.750 ve 4.700 puanın ise destek nokta olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz düşürülerek tek haneli rakama yüzde 9'a indirilmesini öngörüyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.