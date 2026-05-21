Bouygues CEO'su Avrupa'yı ABD altyapısına güven konusunda uyardı

Bouygues CEO'su Olivier Roussat, Avrupa'nın Amerikan altyapısına aşırı güvenmenin tehlikelerini henüz tam olarak kavrayamadığını söyledi. Roussat, CNBC'ye verdiği demeçte Avrupa'nın gelecek için yapay zeka ve uydu teknolojisine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Fransız mühendislik grubunun üst yöneticisi, "Avrupa, sadece Amerikan altyapısına güvenmenin ne kadar tehlikeli olduğunu tam olarak anlamıyor" dedi. Roussat, kıtanın biraz olsun egemenlik kazanmak için kendi çözümlerini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Starlink küresel uydu pazarında tek hakim konumda

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin bir bölümü olan Starlink, küresel uydu internet hizmetine şu anda tamamen hakim durumda. Şirketin yaklaşık 10 bin uydudan oluşan bir ağı bulunuyor.

SpaceX, tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilecek bir işlemle Nasdaq'ta listelenmeyi planlıyor. Roussat ise Avrupa'nın mutlaka bir Starlink benzerine ihtiyacı olduğundan emin olmadığını söyledi.

Bouygues'dan Fransa telekom pazarında büyük satın alma girişimi

Paris merkezli Bouygues, inşaat, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, Fransa'daki telekomünikasyon konsolidasyon girişimlerine öncülük ediyor.

Nisan ayında Bouygues, rakip operatör SFR'nin en büyük hissesi için toplam 20,35 milyar euro değerinde nakit teklif verdi. Bu teklif, son yılların en büyük Avrupa telekomünikasyon anlaşması olabilir.

Bouygues Telecom, Free-iliad Group ve Orange ile ortak bir teklifle SFR'de yüzde 42 hisse alacak. SFR, Fransa'nın en büyük ikinci telekomünikasyon operatörü konumunda.

ABD altyapısına güven yerine Avrupa egemenliği vurgusu

Roussat, düzenleyici incelemelerin önlerinde durduğunu ve rekabet otoritelerinden onay almaları gerektiğini belirtti. Bu süreç, Avrupa Komisyonu'nun zaten kalabalık olan telekomünikasyon pazarında konsolidasyona ne kadar izin vereceğini test edecek.

Bouygues CEO'su, "Onların görevi aramızda adil bir rekabetin olacağı koşulları oluşturmaktır. Bence bu mümkün" dedi. Satın almanın tamamlanması halinde Fransa'daki şebeke operatörlerinin sayısı dörtten üçe inecek.

Avrupa telekomünikasyon sektöründe konsolidasyon eğilimi son yıllarda hız kazanırken, kıtanın stratejik altyapılarda dışa bağımlılığı uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Roussat'ın uyarısı, bu tartışmayı yeniden alevlendirdi.