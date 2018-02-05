Bozdağ: Vergi reform paketi Bakanlar Kurulunda

05 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ burada yaptığı açıklamada, "Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor." dedi.

Bin gelir uzmanı ve bin denetim elemanı alma yetkisi

Bozdağ, Maliye Bakanlığına bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildiğini ve bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacağını belirtti.

"Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir"

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesine ilişkin, "Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir." ifadelerini kullandı.

"Afrin'e nakledilecek her türlü mühimmat Türkiye'nin hedefidir"

Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah ve mühimmatın Türkiye'nin hedefi olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur." diye konuştu.

"Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanılmaktadır"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetleri, Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şu anda bir sorun söz konusu değildir."

"Kilis ve Hatay'da vergi ve prim borçları ertelendi"

Bozdağ, "Kilis ilinin tamamı için, 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de Ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir." şeklinde konuştu.