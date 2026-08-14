Bu ay Fed toplantısı olacak mı? Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor?

Fed toplantısı yılın belirli dönemlerinde yapılıyor. Toplantılar, küresel piyasalar için büyük önem taşırken karar metni ve basın toplantısı da dolar kuru, borsa ve tahvil faizleri üzerinde etkili oluyor. Bir sonraki toplantı çok kritik ve bu nedenle "Bu ay Fed toplantısı olacak mı" sorusu sıkça geliyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.

Piyasaların yüzde 70,7'si 14 Ağustos 2026 itibarıyla faizlerin sabit kalmasını bekliyor.