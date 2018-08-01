Bu kez LPG zammı pompadan döndü
Otogaza bu gece yarısından itibaren 12 kuruş zam yapılacak. Zam ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren LPG otogaza 12 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını duyurdu.
Sendika'dan yapılan açıklamada, "2 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 12 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.
Geçtiğmimiz günlerde benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılmış, bu zamlar da tüketici fiyatına yansıtılmamıştı.