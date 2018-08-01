Bu kez LPG zammı pompadan döndü

01 Ağustos 2018

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren LPG otogaza 12 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını duyurdu.

Sendika'dan yapılan açıklamada, "2 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 12 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Geçtiğmimiz günlerde benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılmış, bu zamlar da tüketici fiyatına yansıtılmamıştı.