Bulls Yatırım açıkladı! Opsiyon işlemlerinin avantajları neler?

Opsiyon işlemleri, son dönemde yatırımcıların dikkatini çeken türev araçlardan biri haline geldi. Bulls Yatırım Private İrtibat Bürosu Müdürü Şükrü Okan Günay ve Araştırma Uzmanı Salih Oğuzhan Sever, pay opsiyon işlemlerini detaylarıyla ele aldı.

Bulls Yatırım Finans Akademisi’nde, Salih Oğuzhan Sever’in moderatörlüğünde yapılan söyleşide, Şükrü Okan Günay, hisse opsiyonlarının işleyişi ve yatırımcılara sunduğu avantajlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Buzdağının görünmeyen yüzü"

Günay, opsiyon piyasasını "buzdağının görünmeyen yüzü" olarak tanımlayarak, birçok yatırımcının vadeli işlem piyasasına yöneldiğini ancak opsiyon piyasasının henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini belirtti. Yatırımcılara opsiyon işlemleri hakkında daha fazla bilgi sağlanmasının faydalı olacağına vurgu yaptı.

Opsiyon nedir? Vadeli işlemlerden farkları nelerdir?

Söyleşide opsiyon ve vadeli işlemler arasındaki farklar da ele alındı. Vadeli işlemlerde yatırımcı, belirlenen vadede işlemi gerçekleştirmek zorundayken, opsiyonlarda yatırımcıya belirli bir tarihte veya önceden belirlenmiş tarihe kadar bir varlığı belirli bir fiyattan alma veya satma hakkı tanınıyor. Ancak, bu hakkın kullanılması tamamen yatırımcının tercihlerine bağlı ve zorunlu değil.

Opsiyon işlemlerinin avantajları

Günay, opsiyon işlemlerinin günlük yaşamda kullanılan kasko veya kapora sistemine benzer olduğunu belirterek "Örneğin, bir yatırımcı bir hisse senedini belirli bir fiyattan alma hakkı satın alabilir ancak piyasa koşulları değiştiğinde bu hakkı kullanmayabilir. Bu durumda yatırımcının tek kaybı, işlem başında ödediği prim olur" dedi. Bu şekilde, yatırımcılar risklerini sınırlarken piyasa hareketlerinden faydalanma imkanı elde eder.

Vadeli işlemlerin yatırımcıyı belirli bir tarihte işlem yapmaya zorladığını ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle ek teminat taleplerinin (margin call) ortaya çıkabileceğini belirten Günay, opsiyonların yatırımcılara daha esnek stratejiler geliştirme imkanı sunduğunu ve risk yönetimi açısından önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

"Portföyü daha etkin yönetme imkanı sunuyor"

Günay, opsiyon işlemlerinin yatırımcılara portföylerini daha etkin yönetme imkanı sunduğunu ve çeşitli stratejilere uygun şekilde kullanılabileceğini ifade etti. Yatırımcıların opsiyon piyasasına daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini belirten Günay, konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin bir finans uzmanına danışmalarını tavsiye etti.