Bundestag onayladı: Almanya'da emeklilik sonrası çalışanlar vergiden muaf tutulacak!

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) gelecek 15 yılda emeklilik sisteminin yükünü 185 milyar Euro artıracak ve emeklilik çağındaki çalışanların vergiden muaf çalışmasına izin verecek tartışmalı emeklilik tasarısını onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te 597 milletvekilinin katıldığı oylamada 319 milletvekili "evet", 225'i "hayır" oyu kullanırken 53 milletvekili çekimser kaldı.

Hükümeti oluşturan ve Başbakan Friedrich Merz'in Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden yaklaşık 18 genç milletvekili emeklilik paketine karşı oy kullanacağını açıklamıştı. Bu milletvekilleri emeklilik seviyelerini güvence altına almak için gerekli olan milyarlarca Euro'luk harcamaya karşı çıkıyordu.

Aynı zamanda genç milletvekilleri, hükümetin planlarının koalisyon anlaşmasının ötesine geçtiğini ve sadece gelecek 10 yıl içinde emeklilik katkı payı ödeyenlere 120 milyar Euro'ya mal olacağını açıklamıştı.

Oylamadan önce Hristiyan Birlik partileri içinde haftalarca süren tartışmalar yaşanmıştı. Genç milletvekillerinin söz konusu itirazı Alman hükümetinin dağılmasına yol açma potansiyeli oluşturmuştu.

Ülkede emeklilik sisteminin yeniden düzenlemesi hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) seçim vaatleri arasında bulunuyordu.

Tasarının, gelecek 15 yılda kamu emeklilik sistemine yaklaşık 185 milyar Euro'ya mal olması bekleniyor.

2 bin Euro'ya kadar muafiyet tanıyor

Çalışanların işgücünde daha uzun süre kalmasını sağlamak amacıyla, tasarı 67 yaşından sonra çalışanların aylık 2 bin Euro'ya kadar vergiden muaf gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya’nın nüfusu yaşlanırken, bu durum sosyal sigorta sistemi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Söz konusu tasarıyı eleştirenler, emekli maaşlarının artırılmasının, ülkede nüfusun yaşlanmasından dolayı mali baskı altındaki emeklilik finansal sistemin zora sokacağını savunuyor.

1992’de her emekliye karşılık yaklaşık 2.7 aktif sigortalı (çalışan) bulunurken, şu anda bu sayı 2’den az. 2050’ye kadar, her emekli için sadece 1,3 katkı payı ödeyen kişi olacağı tahmin ediliyor.