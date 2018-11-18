Bursa Textile Show’da 5 binin üzerinde iş görüşmesi yapıldı

18 Kasım 2018

BURSA - BTSO tarafından düzenlenen ve Bursa’da sektörün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show ilk yılında katılımcılar ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı. 80’in üzerinde firmanın stant açarak 2019-20 sonbahar/kış kumaş koleksiyonlarını sergilediği fuarda, trend ve modayı belirleyen Bursa’nın yüksek kaliteli ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Tekstil UR-GE projesi kapsamında dört ayrı alım heyeti faaliyeti düzenlediklerini söyledi. Alım heyeti faaliyetleri ile 1.000’e yakın yabancı alıcıyı Bursa’ya getirerek proje üyesi firmalarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladıklarını belirten Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, faaliyetin bu yıl ilk kez fuar formatında düzenlendiğini kaydetti. Bursa Textile Show adıyla düzenlenen etkinliğe 50 ülkeden 350’yi aşkın yabancı alıcının katıldığını söyleyen İsmail Kuş, fuar süresince 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini kaydetti. Fuara katılan her firmanın ortalama 60 iş görüşmesi yaptığını belirten İsmail Kuş, yapılan görüşmelerin yaklaşık yüzde 50’sinin olumlu sonuçlanma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Sektöre güç kattı

Bursa Textile Show’un tekstil sektörüne büyük güç kattığını ifade eden Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, fuarın sektöre önemli bir sinerji kazandırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Tekstilin başkenti olarak anılan Bursa’da sektöre yönelik düzenlenen bir fuar organizasyonunun olmaması önemli bir eksiklikti. Firmalarımız ağırlıklı olarak İstanbul veya yurt dışında düzenlenen fuarlara katılıyordu. Bursa’da böyle bir organizasyonu başlatmış olmamız, sektörün geleceği açısından oldukça değerli. Fuarımıza katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. ”

Gelecek yılın rezervasyonları şimdiden yapıldı

BTSO 39. Meslek Komitesi Başkanı ve Fabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Engin Alemdar, nitelikli alıcıların katıldığı fuarda önemli iş bağlantılarının kurulduğunu söyledi. Fuarın son derece verimli geçtiğini vurgulayan Engin Alemdar, “Fuarda her şey planladığımızdan çok daha iyi gitti. Nokta atışı bir fuar oldu. Odamız ve Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonuyla fuara katılan 350’ye yakın yabancı iş insanın yanı sıra farklı ülkelerden kendi imkanlarıyla Bursa’ya gelen yabancı alıcılar da oldu. Önümüzdeki yıl Nisan ayında ikincisini düzenleyeceğimiz fuarımıza şimdiden birçok firma katılım sağlayacağının sözünü verdi” dedi.

“Yabancı alıcılar doğru tespit edilmiş”

Fuara katılan firmalar, özellikle yabancı alıcıların gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldı. Ventsa Tekstil Genel Müdürü Semih Kaynar, Bursa Textile Show’un sektörün potansiyelinin tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını söyledi. Fuarın gelecek yıllarda çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını belirten Kaynar, “Fuar, oldukça özenli ve düzenli bir biçimde organize edilmiş. Yurt dışında katıldığımız fuarlar arasında böylesine başarılı bir organizasyon yok. Ayrıca BTSO da fuara en doğru yabancı firmaları davet etmiş. Fuar sayesinde bağlantı kurduğumuz firmalarla uzun yıllar ticaret yapabileceğimize inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa ülkelerinden büyük ilgi

Ayazmalı Tekstil’den Aziz Azizoğlu, BTSO öncülüğünde gerçekleştirilen alım heyeti faaliyetleri sayesinde firmalarının ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, “Firma olarak ilk ihracatımızı Romanya’ya yaptık. Bizim için önemli bir deneyim oldu. İnşallah diğer firmalarımıza da örnek olur. Bursa Textile Show da son derece önemli bir organizasyon. Özellikle Avrupa ülkelerinden fuara büyük bir ilgi olduğunu gördük. Bu da bizi son derece memnun etti” diye konuştu. Satenteks firmasından Kerim Tanık ise Bursa Textile Show’a katılan yabancı müşterilerin direkt alıcı konumunda olduğunu belirterek, fuarın firmalar için yeni ihracat kapıları açacağını söyledi.

Yabancı ziyaretçiler memnun ayrıldı

Başta Rusya, Belarus, Sırbistan olmak üzere Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kolombiya, Hindistan, Peru, Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Brezilya ve Kanada gibi ülkelerden de iş insanları katıldı. Güney Afrika Cape Town’dan fuara katılan Amelia Rosa Visser, Bursa’ya ikinci kez geldiğini belirterek, “Geçen yıl Mart ayında düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğine katılmıştım. Orada gördüğüm ürünlerden etkilendiğim için bu yıl Bursa Textile Show’a da katılmak istedim. Oldukça heyecan verici bir deneyim oldu. Gelecek yıllarda da bu fuarı ziyaret etmeyi sürdüreceğim.” dedi. Polonya’dan fuara katılan Diana Walkiewicz ise fuarın çok iyi organize edildiğini vurgulayarak, “Paris’le kıyasladığımızda biraz daha küçük bir fuar olsa da aradığımız her şeyi bulabildik. Bursa, çok kaliteli ve uygun fiyatlı tekstil ürünlerine sahip.” diye konuştu.