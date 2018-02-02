Bursa'da ihracat bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı

02 Şubat 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sanayi kenti Bursa, ihracatta 2018’e hızlı başladı. Geçen yılın aynı ayına göre aylık ihracatını yüzde 14,69 artıran Bursa, 196 ülkeye ürün gönderdi. Bursa’nın 1 milyar 149 milyon dolarlık ihracatının büyük bölümünü lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi oluşturdu. Otomotiv ana ve yan sanayi firmaları ocak ayında 726.7 milyon dolarlık ihracata imza atarak, geçen yılın aynı ayına göre ihracat rakamlarını yüzde 10,52 artırdı. Otomotiv endüstrisini Bursa’nın köklü sektörlerinden tekstil ve hammaddeleri sektörü izledi. Tekstilciler geçen ay ihracatlarını yüzde 17,07 artırarak 88.7 milyon dolara ulaştırdı. Makine ve aksamları ile Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise ayı birbirine çok yakın ihracat rakamlarıyla kapattı. Makineciler ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatlarını yüzde 48,74 artırarak 56.4 milyon dolarlık ihracata ulaştı. 56.4 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı hazır giyimde de artış yüzde 16,23 oldu. Bursa’dan en fazla ihracat yapılan sektörler arasında ilk beş arasında yer alan çelik sektörü de ayı yüzde 10,51 artışla ve 44.3 milyon dolarlık ihracatla kapattı.

Bursa’nın ihracatında Almanya ilk sırada

Bursa’nın ihracat pazarları arasında Avrupa Birliği ülkeleri ağırlığını korudu. En fazla ihracat 175.7 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre Almanya’ya yapılan ihracatta yüzde 10,64 artış kaydedildi. Almanya’yı 131.7 milyon dolarlık ihracatla Fransa, 128.8 milyon dolarla İtalya, 71.1 milyon dolarla İspanya, yine 71 milyon dolarlık ihracatla Romanya ve 63.8 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Avrupa ülkeleri arasında İtalya’ya yapılan ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 5’lik gerileme dikkat çekti. Bursa, 2017’yi ihracatını bir önceki yıl göre yüzde 8,5 artırarak 14 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştı. Bursa’nın üretim ve ihracattaki ağırlığını hissettiren otomotiv endüstrisi ise ilin toplam ihracatının yarından fazlasını gerçekleştirerek, 8.8 milyar dolarlık ihracata imza atmıştı.