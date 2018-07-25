Bursalı tekstilciler Londra’da

25 Temmuz 2018

BURSA-DÜNYA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında üyelerini dünyanın en prestijli fuarlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Bursalı tekstil sektör temsilcileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen tekstil fuarını ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, dünya kalitesinde üretim yapan Bursalı tekstilcilerin dış ticaret hacmini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında yurt dışı iş programlarını aralıksız sürdürüyor. 2018 yılının ilk yarısında Almanya, İtalya, BAE, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelere 15’e yakın yurt dışı iş programı düzenleyen BTSO üyeleri, son olarak Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı’nı mercek altına aldı. İngiltere’nin en büyük tekstil buluşmasında Bursalı firmalar, sektördeki yeni gelişmeleri inceleme fırsatı yakaladı. BTSO Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Yavuz Özdemir ile sektör temsilcilerinin katıldığı fuar programında sektör temsilcileri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Bursalı firmalar, İngiltere ziyareti kapsamında ayrıca Londra’da yer alan Türk Ticaret Merkezi’ni (TTM) ziyaret etti. Ağırlıklı olarak bilişim sektörü firmalarının yer aldığı merkezde, TTM İngiltere Ülke Sorumlusu Dilara Yardımcı, TTM’lerin genel işleyişi ve teşviklerle ilgili brifing verdi. Bursalı firmalar, toplantının ardından merkezi inceledi.

Yeni ticaret köprüleri kurmalıyız

BTSO üyeleri Londra programı kapsamında MÜSİAD İngiltere Şubesi’ne de ziyaret etti. MÜSİAD İngiltere Şube Başkanı Nuri Bulgurcu tarafından ağırlanan sektör temsilcilerine İngiltere’nin tekstil sektöründeki potansiyeline ilişkin bilgiler verildi. İngiltere’de faaliyet gösteren yaklaşık 20 firma yetkilisinin katıldığı ziyarette ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Nuri Bulgurcu, BTSO üyelerini misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin gelişmesini arzuluyoruz. İkili iş görüşmeleri yoluyla iki ülke arasındaki köprü olma vazifemizi en iyi şekilde ileriye götürmeye devam edeceğiz.” dedi.

“AB’nin en büyük tekstil tedarikçisiyiz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye’nin tekstil ihracatında dünyada beşinci, hazır giyimde ise yedinci sırada olduğunu söyledi. Sektörün AB ülkelerinin en büyük ikinci, dünyanın ise yedinci büyük tedarikçisi konumunda olduğunu kaydeden İsmail Kuş, “Ülkemiz Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisi konumunda.” diye konuştu.

Bursa, tekstilin başkenti

Bursa’nın asırlara dayanan bir tekstil geleneği ile sektörün başkenti olarak tanımlandığını ifade eden İsmail Kuş, tekstil sektöründe kilogram başı ihracat değerini 8,5 dolara çıkarmayı başaran Bursa’nın bu performansıyla Türkiye ortalamasını ikiye katladığını belirtti. BTSO olarak Bursa iş dünyasının katma değerli üretimini, ihracatçı ve rekabetçi kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren İsmail Kuş, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür mottosuyla hayata geçirdiğimiz 40’a yakın projeyle Bursalı firmalarımıza yeni bir vizyon kazandırdık. Küresel Fuar Acentesi Projemizle şimdiye kadar 150’nin üzerinde yurt dışı programına da 5 bin 500’den fazla iş insanımızı taşıdık. BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine öncülük etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. BTSO üyeleri, İngiltere programı kapsamında Londra’da faaliyet gösteren Turgay Ayanoğlu’nun ‘The Perfect Processors’ fabrikasında da incelemelerde bulundu.

BTSO ve KOSGEB destek veriyor

BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına destek sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin, uzak ülkelerde ise 5 bin TL’ye kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL’ye kadar katkı sağlıyor. BTSO üyeleri ayrıca www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine ilişkin organizasyonlar için başvuruda da bulunabiliyor.