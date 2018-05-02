Bursa’nın değerleri turizm ile öne çıkacak

02 Mayıs 2018

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO Dünya Mirası Bursa Bilgilendirme Toplantısı’nda; Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Bursa’nın turizminin bundan sonra daha da gelişeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan ‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu’ isimli adaylık dosyasının değerlendirilmesinin ardından Bursa; 2014 yılında, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adını yazdırdı.

UNESCO Dünya Mirası Bursa Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın bundan sonra gelişen alanı kesinlikle turizmdir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek kesinlikle bir ayrıcalıktır. Bursa’nın bu değerini daha donanımlı kullanmalıyız” diye konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de, kentin değerlerine dikkati çekerek, “Türkiye’de koruma altına alınmış eserler bakımından en zengin 2. il Bursa’dır. Hitap ettiği turizm potansiyeli açısından da en zengin ilimiz olan Bursa’daki bu eserlerin korunması ve gelecek nesillere taşınmasını önemsiyoruz” dedi.

UNESCO hakkında bilgi veren UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise, İznik’in de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin geçici listesinde olduğunu hatırlattı. Dostoğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren kentlerle ilgili farkındalığın arttığını, turizm, sahiplenme, finansal destek, koruma, hasar giderilmesi ve teşvik konularında bu şehirlerin artı değer kazandığını sözlerine ekledi.