Bütçede ‘aslan’ın payı daha da büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı verilerine göre ocak-ağus­tos döneminde Hazine yar­dımları ve Düzenleyici ve De­netleyici Kurum (DDK) gelir fazlalarından elde edilen ak­tarmalar hariç toplam mer­kezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın eş dönemine gö­re yüzde 42,8 artışla 8 trilyon 891,2 milyar lira oldu.

Buna göre bütçe yasası ile alınan 14 trilyon 731 milyar liralık yıllık ödeneğin yüzde 60,4’lük bö­lümü ilk sekiz ayda harcandı.

Faiz ödeneğinin yüzde 72’si tükendi

“Program Sınıflandırma­sı”na göre bütçe harcamaları­nın dağılımı, ana harcama ala­nı içinde en büyük payı alan “Hazine varlık ve yükümlü­lüklerinin yönetimi” gider­lerinin payının bu yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu.

Sekiz aydaki toplam bütçe harcamasının 1 trilyon 448 milyar liralık bölümü bu ala­na yapıldı. Bu harcamaların da 1 trilyon 425,8 milyar lira ile tamamına yakınını, iç ve dış borç faiz ödemeleri oluş­turdu. Geçen yılın eş dönemi­ne göre faiz ödemeleri yüzde 86,6, toplam Hazine varlık yü­kümlülük yönetimi giderleri de yüzde 86,8 ile toplam har­camalardakinin çok üzerinde artışlar kaydetti.

İlk sekiz aylık dönemlere göre faizin toplam bütçe har­camaları içindeki payı yüz­de 12,3’ten yüzde 16’ya, yi­ne borçlanma ve faizle ilgili olan diğer harcamalarla bir­likte toplam Hazine varlık ve yükümlülüklerinin yöneti­mi giderlerinin payı da yüz­de 12,4’ten yüzde 16,3’e çıktı. 2025 yılı bütçesinde bu alana ayrılan 2 trilyon 11,3 milyar liralık yıllık ödeneğin yüzde 72’si sekiz ayda kullanıldı.

Yüzde 11,6’sı sosyal güvenliğe

Bütçede faizden sonra ikinci büyük gider kalemi olan sosyal güvenlik sistemine aktarmalar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,6 artışla 1 trilyon 28,7 milyar lira oldu. Söz konu­su giderlerin geçen yıl ilk sekiz ayda toplam harcamalar için­de yüzde 11,3 olan payı bu yıl da 11,6 olarak gerçekleşti. Yılın tü­mü için ayrılan 1 trilyon 822,4 milyar liralık sosyal güvenlik ödeneğine göre sekiz aylık kul­lanım yüzde 56,4’te kaldı.

Bütçede üçüncü büyük gi­der kalemini, yerel yönetim­leri güçlendirme programı kapsamındaki harcamalar oluşturdu. Söz konusu gider­ler geçen yılın eş dönemine göre yüzde 37,8 artışla 572,4 milyar liraya ulaştı. Sekiz ay­lık dönemlere göre toplam bütçe harcamasında bu ala­nın payı yüzde 8,7’den yüzde 9,1’e çıktı. Yıllık 1 trilyon 348,5 milyar lira olan yerel yöne­timleri güçlendirme ödeneği­nin ilk sekiz ayda yüzde 59,8’i harcandı. Böylece ilk sekiz ay­da faiz, sosyal güvenlik ve ye­rel yönetimler olmak üzere üç alana yapılan harcamaların toplam bütçe giderleri içinde­ki payı yüzde 37’ye ulaştı.

Ocak-ağustos dönemindeki merkezi yönetim bütçe giderle­rinden tedavi edici sağ­lık progra­mı 572,4 milyar li­ra ile yüzde 6,4, ulusal savunma ve güvenlik 507,1 milyar lira ile yüzde 5,7, temel eği­tim 485,5 milyar lira ile yüzde 5,5, toplum güvenli­ği 442,7 milyar lira ile yüzde 5, yüksek öğretim 322,7 milyar lira ile yüzde 3,6, enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası 286,6 milyar li­ra ile yüzde 3,2 pay aldı.

Sekiz aylık bütçe harcama­larında daha sonra 270,6 mil­yar lira ile orta öğretim, 256,1 milyar lira ile yönetim ve des­tek programı, 222,7 milyarla karayolu, 209,4 milyarla hu­kuk ve adalet, 202,8 milyarla tarım, 173,2 milyarla koruyu­cu sağlık geldi.

Deprem harcamaları kısıldı

Depremle ilgili harcamalar için bütçeye konulan ödenek­lerin ise ağustos sonu itiba­rıyla büyük bölümünün kul­lanılmadığı dikkati çekti.

Bütçenin tamamına yakı­nı deprem hasarlarının gi­derilmesi, deprem konutla­rı yapımı gibi depremzedele­re yönelik çeşitli harcamaları kapsayan “şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yöneti­mi programı”na 2025’te ay­rılan yıllık ödenek zaten ön­ceki yıla göre yarı yarıya dü­şürülerek 426,3 milyar lira olarak belirlenmişti. İlk sekiz ayda bu ödeneğin de sadece 126,1 milyar lirası kullanıldı ve harcama tutarı geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 15,3 altında kaldı. Sekiz ayda yıllık ödeneğin sadece yüz­de 29,6’sı kullanıldı. Deprem harcamalarının toplam bütçe harcamaları içindeki payı sa­dece yüzde 1,4 düzeyinde ger­çekleşti.

2024 yılında 906,5 milyar lira ödenek ayrılan söz konu­su alana ilk sekiz ayda 148,9 milyar lira olan harcamalar, son dört ayda artarak yılın tümünde 817,6 milyar liraya ulaşmış, ancak yine ödeneğin tamamı kullanılmamıştı.

Harcamaların yüzde 91’i 20 alana

Yılın ilk sekiz ayında ayrıca engellilerin toplumsal hayata katılması ve özel eğitime bütçenin yüzde 1,4’ü oranında 123,7 milyar ve toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimine toplam giderin yüzde 1,3’ü oranında 119,7 milyar lira harcandı.

Böylece büyüklüğüne göre ilk 20 alana yapılan toplam harcama 8 trilyon 92,6 milyar liraya, bunun toplam bütçe büyüklüğü içindeki payı yüzde 91’e ulaştı. Diğer program ve alt programlara yapılan toplam harcama ise 796,3 milyar lira oldu.

Sekiz ayda program dışı giderler de 720,5 milyar lira olurken, 718,2 milyar liralık Hazine yardımları ve Düzenleyici Denetleyici Kurum gelir fazlası düşüldüğünde merkezi yönetim bütçesinin sekiz aylık toplam gideri 8 trilyon 891,2 milyar lira düzeyinde oluştu.