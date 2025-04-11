Cari açık polemiğine Ege Cansen yorumu! 'Aslında görünürde var, gerçekte yok'

Ekonomist Ege Cansen, Türkiye'nin cari açık veriyor gibi görünse de bunun altında farklı bir dinamiğin yattığını söyledi. “Benim hesaplarıma göre Türkiye'nin cari açığı yok” diyen Cansen, gerçek sorunun yurt dışına çıkan servet ve buna bağlı oluşan döviz açığı olduğunu belirtti.

Cansen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“En çok cari açık yaygarası yapan benim. Çünkü yurt dışına servet kaçıyor Türkiye’den. Yani bir güvensizlik ortamı olduğu için bu oluyor. O da cari açık şeklinde yansıyor. Esasında var fakat bir müddet sonra sistem kendi kendini tam kapatırken yurt dışına servet kaçakları başlıyor. O da kendini cari açık olarak gösteriyor.”

Altın gibi değerli varlıkların fiyat hareketlerini de hesaba kattığını belirten Cansen, bu teknik ayrıntıların tabloyu değiştirmediğini vurguladı.

“Döviz açığı var, cari açık değil”

Cari açık yerine “döviz açığı” ifadesini kullanmayı tercih eden Cansen, temel sorunun döviz gelirinin gideri karşılamaması olduğunu söyledi:

“Mesela Türkiye'nin döviz açığı var. Döviz gelirinden daha fazla döviz gideri var. Cari açık demeyelim ona döviz açığı diyelim. Döviz açığı ne demek? Dövizin talebi arzından büyük.”

Bu durumun döviz kurunda yükselişe neden olduğunu söyleyen Cansen, kur arttıkça enflasyonun da kaçınılmaz hale geldiğini belirtti:

“Bir şeyin talebi arzından büyük olursa onun fiyatı artar. Ee ne dedik? Döviz fiyatı stabil olduğu sürece enflasyon düşük gelir. Bunun fiyatı arttıkça ne oluyor? Enflasyon artıyor. Bu olay bu kadar basit, hiç uzatmaya gerek yok.”