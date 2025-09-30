Cari fazla artıyor! Bakan Bolat Ağustos için rakam verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret ve cari işlemler beklentilerini açıkladı. Bolat, öncü göstergelere göre cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verilmesini öngördüklerini belirtti.

İhracatta güçlü seviye, ithalatta gerileme

Bakan Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda ihracatın Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşüşle 21,7 milyar dolar olduğunu, altın ve enerji hariç ihracatın ise yüzde 0,9 artarak 20,3 milyar dolara çıktığını ifade etti. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,9 gerileyerek 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,8 ile son 46 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dış ticaret açığı ise yüzde 15,8 daralarak 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak–Ağustos dönemi verileri

2025’in ilk 8 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 5,6 artışla 238,2 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracat 269,1 milyar dolar, yıllıklandırılmış ithalat ise 356,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İstihdamda 208 bin artış

Bolat, istihdamdaki artışa da dikkat çekerek, “2025 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı yüzde 49,4 oldu. Böylece istihdam Mayıs 2024’te ulaşılan rekor seviyeye oldukça yakın güçlü seyrini sürdürüyor” dedi.

İşsizlik oranı ise Ağustos’ta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bakan Bolat, “Son 28 aydır işsizlik oranı tek hanede seyrediyor” değerlendirmesini yaptı.