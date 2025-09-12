Cari işlemler temmuzda beklentinin üstünde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek 1 milyar 766 milyon dolar fazla verdi. Beklenti 1,5 milyar dolar düzeyindeydi.

Cari işlemler ve dış ticaret

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 6 milyar 29 milyon dolar fazla kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 635 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 18,8 milyar dolara gerilerken, dış ticaret dengesi 62,7 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesinde güçlü katkı

Hizmetler dengesi net girişleri Temmuz ayında 8 milyar 24 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2,4 milyar dolar, seyahat gelirlerinden ise 6,2 milyar dolar net giriş sağlandı.

Finansman tarafı

Cari fazla, finansman kanallarındaki güçlü girişlerle desteklendi.

* Doğrudan yatırımlar: 1 milyar 224 milyon dolar net giriş

* Portföy yatırımları: 5 milyar 97 milyon dolar net giriş

* Krediler: 1,9 milyar dolar net kullanım

* Diğer yatırımlar (mevduatlar): 2,6 milyar dolar net artış

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 859 milyon dolar, DİBS piyasasında 1,99 milyar dolar net alış yaptı. Bankalar ve Genel Hükümet’in yurtdışı tahvil ihraçlarında toplamda 3,3 milyar dolara yakın net alış gerçekleşti.