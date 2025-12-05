Çatalca'da küçükbaş hayvan kesim ücretine yüzde 200 zam

Çatalca Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumunda 2026 mali yılı ücret tarifesi teklifini görüştü.

Teklifte, büyükbaş hayvan kesim ücretinin 4 bin liradan yüzde 75 zamla 7 bine, küçükbaş hayvan kesim ücretinin 500 liradan yüzde 200 zamla 1500'e, otobüsle piknik alanlarına giriş ücretinin 550 liradan yüzde 45 zamla 800'e, kanal kazıcı iş makinesi saatlik kiralama ücretinin 3 bin 692 liradan yüzde 33 zamla 4 bin 908'e yükseltilmesinin de yer aldığı bazı kalemlere farklı oranlarda artış yapılması istendi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu, 2025 yılında ücret tarifelerinde bazı kalemlere yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Çatalca Belediye Başkanı Güzel, küçükbaş hayvan kesiminin yüzde 200 arttığını, küçükbaş hayvanını getirip veteriner işlerinde kestiren bir tane vatandaşın olmadığını söyledi.

"Piyasa ayakta kalsın"

Tarife listesinde ne yapmak istediklerini anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Burada yüzde 200'lerin yapıldığı kalemler esasında vatandaşın belediyeyle çok ilgisi olmayan ve piyasada bu işi yapabilecekleri kalemlerdir. Belediyenin JCB'leri (iş makinesi) var. JCB'nin piyasadaki saati ile belediyedeki saati aynı mı? Tabii ki belediyedeki saatini yüksek tutuyoruz ki vatandaş belediyeden JCB kiralamasın, piyasa ayakta kalsın. Biz sizden fazla düşünüyoruz piyasayı. Yoksa biz belediyeyiz, JCB'yi daha uygun fiyata kiralatırız, küçükbaş hayvanı daha uygun fiyata kestiririz, (o zaman) dışarıda ne kasap kalır ne JCB ile ilgili iş yapanlar kalır. Anlatabiliyor muyum? Bu işler böyledir."

Meclis'te konuşmaların ardından yapılan oylamada 2026 mali yılı ücret tarifesi teklifi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.