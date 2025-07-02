Cezalar Stellantis'i çıkmaza sürüklüyor! Fabrikalar kapanabilir

Stellantis'in, birkaç yıl içinde karbon emisyon cezaları nedeniyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Şirket ya karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla elektrikli araç satacak ya da AB'nin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini sınırlama çabalarının bir parçası olarak cezaları göğüsleyecek.

2,5 milyar euro'ya varan cezalar kapıda

Otomobil endüstrisi, uyum için daha fazla zaman isterken Imparato, hedeflerin otomobil üreticileri için hala ulaşılamaz olduğunu ve şirketini "iki-üç yıl" içinde 2,5 milyar euro'ya varan cezalara maruz bıraktığını söyledi.

"Zor kararlar almak zorunda kalacağız"

Roma'da parlamentonun alt kanadında düzenlenen bir konferansta konuşan Imparato, bu yılın sonuna kadar düzenleyici durumda önemli değişiklikler yapılmazsa "zor kararlar almak zorunda kalacağız" dedi.