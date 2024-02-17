Chippin, 2024’te lokal markaları sisteme alacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN-DÜNYA

Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı tarafından geliştirilen ve yönetilen mobil ödeme sistemi Chippin, bu yıl marka ve kullanıcı ağını genişletecek. Şu anda 5 milyon tekil müşterisi bulunan platformda Opet, Migros, LC Waikiki, Kiğılı, Damat, Lufian gibi markalar yer alıyor. Çok yakında entegrasyonu devam eden TAB Gıda ve Madame Coco, Eren Perakende’den Lacoste, Gaunt, Converse, Superstep gibi markalar da Chippin’in sadakat programına dahil olacak. Bu yıl yeni iş planını devreye almaya hazırlanan platform, yerel marketler, küçük butikler gibi lokal markaları da sistemin içine çekecek. Chippin CEO’su Sabri İnci, bu yıl orta ölçekli firmaların da müşteri verisini kullanmaya başlamasını sağlayacak Joyalty ve Chippin’i birleştirecekleri iş planını hayata geçireceklerinin açıkladı. İnci, “Böylece hem ulusal hem de küçük ve orta seviyedeki markaların bu platformu kullanmasını sağlayacağız. Orta ölçekli firmaların müşteri verisini ve kişiselleştirme sürecini de hızlandıran bir platforma döneceğiz. Lokal markaların da sisteme girmesini sağlayacak projeyi hayata geçirip yaygınlaştıracağız. Yerel markalar için 15-20 bin arası bir hedefimiz var” dedi. Chippin’in kurulduğu tarihten itibaren hızla büyüdüğünü dile getiren Sabri İnci, “3 ayda 2,4 milyon dijital kullanıcıya ulaştık. Sadece bir ayda 500 bin yeni müşteri kazandık. Lansmanla uygulamaya giriş adedini aylık bazda yüzde 233 oranında artırdık. 2023 yılı başında eklenen aylık marka kart adedini 6 kat büyüttük. Şu anda 5 milyon tekil müşterimiz var. Lansman kampanyamızla son 6 aylık ortalama uygulama indirme adedimiz 10 kat, kazandığımız yeni müşteri adedimiz 15 kat arttı. Lansman öncesi döneme göre toplam aktifleşen müşteri adedimiz 10 kat arttı. Ayrıca lansman sonrası dönemde uygulamaya giriş yapan aylık ortalama tekil müşteri adedimiz 3,5 kat arttı. Ocak ayına kıyasla tekil müşteri aralık ayı sonunda 3.1 kat arttı. Bu da son bir aydaki hızlı ivmemizi gösteriyor” bilgisini verdi.

CRM altyapısını da kendimiz geliştirdik

Chippin’i ‘türünün tek örneği’ şeklinde nitelendiren İnci, şöyle devam etti: “Dijitalde tüketiciye ulaşmak isteyen farklı grupların bir araya geldiği pek çok platform var. Ancak bizim yaptığımız gibi farklı sadakat programlarını, farklı pazarlama inisiyatiflerini bir araya getiren bir platform yok. Biz türümüzün ilk örneğiyiz.” Bütün yazılımları ve uygulamayı kendilerinin geliştirdiğini aktaran İnci, “Arka tarafta çalışan CRM dünyasını da kendimiz geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz CRM altyapısı çok gündemde as a service çalışma modeli var. Yani siz o yazılımı satın almadan kiralayarak ve gerektiğinde cloud'da, gerektiğinde kendi ortamınızda, gerektiğinizde başka bir şirketin serverlarında kullanabiliyorsunuz” dedi.