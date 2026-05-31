Çin imalat sektörü artan enerji maliyetlerinin baskısıyla durgunlaştı

Çin imalat verisi mayıs ayında büyüme eşiği olan 50.0 seviyesine geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu kritik rakamları pazar günü yayımladı. İlgili endeks nisan ayında 50.3 seviyesinde bulunuyordu. Ortadoğu bölgesindeki çatışmaların tetiklediği enerji maliyetleri sanayi üretimi üzerinde yoğun baskı kurdu.

Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler endeksin 50.1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Rakamlar dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde makroekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğini gösterdi. Tedarik zincirlerindeki enerji kaynaklı maliyet artışları şirket karlılıklarını tehdit ediyor.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması sektörün büyüme yaşadığını, 50 puanın altında kalması ise daralma olduğunu gösteriyor. Mayıs ayında 50 değerini alan endeks, sektörün büyüme ya da daralma göstermediğini vurguluyor.

Uzmanlar Çin imalat sektörü verilerini analitik bir çerçevede değerlendiriyor. İki aylık genişleme döngüsünün ardından gelen yavaşlama piyasa aktörlerini temkinli olmaya yöneltti. Hükümet istatistikçisi Huo Lihui temel hammadde satın alma fiyat endeksinin 60.5 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Üretici fiyat endeksi ise 51.9 seviyesinde gerçekleşti. İlgili yetkili her iki endeksin de peş peşe beş ay boyunca genişleme bölgesinde kaldığını vurguladı. Çin imalat ekosistemi girdi maliyetlerindeki agresif artışı bilançolarında hissediyor. Enerji faturasındaki kabarma şirketlerin fiyatlama davranışlarını doğrudan etkiliyor.

Çin imalat fiyat endeksleri kritik sektörlerde yüksek seyrediyor

Tekstil, kimyasal elyaf, kauçuk ve plastik ürünleri sektörleri enflasyonist maliyet baskısını yansıtıyor. Demirli metal ergitme ve presleme endüstrilerine ait fiyat endeksleri aralıksız üç ay boyunca 55.0 seviyesinin üzerinde kaldı. Huo Lihui pazar günü yaptığı açıklamada sektörel maliyet artışlarının altını çizdi. Nisan ayındaki geniş çaplı yavaşlama hisse senedi piyasalarında teşvik beklentilerini artırmıştı.

Tüketici harcamaları büyümesi nisan ayında 2022 yılından bu yana en zayıf hızına geriledi. Sanayi üretimi, yatırımlar ve gayrimenkul sektörü analist beklentilerinin altında performans gösterdi. Çin imalat dinamikleri iç talepten yeterli desteği alamıyor.

Bölgesel krizler Çin imalat toparlanmasını zorlaştırıyor

İran savaşından kaynaklanan bölgesel enerji şoku ekonomik toparlanma sürecini zorlaştırıyor. Analistler Pekin yönetiminin kısa vadede büyük bir parasal müdahale yapmasını beklemiyor. Birinci çeyrek büyüme rakamları iyimser beklentileri aşmıştı. İhracat pazarları küresel talebin etkisiyle dirençli kalmayı sürdürüyor.

Pinpoint Asset Management ekonomisti Zhiwei Zhang tüketim malları sübvansiyonlarının azalmasıyla mevcut yavaşlamanın öngörülebilir olduğunu belirtti. Deneyimli uzman önümüzdeki aylarda ihracat ivmesinin sürdürülebilirliğine odaklanacaklarını ifade etti. Çin imalat performansı dış piyasalardaki talep dalgalanmalarına aşırı duyarlı kalmaya devam ediyor.

Morgan Stanley ekonomistleri petrol fiyatlarını izliyor

Politika yapıcılar olası bir derin yavaşlama senaryosuna karşı mali cephanelerini hazır tutuyor. Enerji fiyatlarındaki sert dalgalanma ülkenin enflasyon görünümünü belirsizleştiriyor. Merkez bankası karar alıcılarının seçenekleri enflasyonist baskılar nedeniyle daralıyor. Morgan Stanley ekonomistleri müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda petrolün temel belirleyici faktör olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatları normale dönerse küresel yapay zeka yatırımları ve enerji harcamaları ihracatı destekleyebilir. Geçen yılın düşük baz etkisiyle birlikte yılın son çeyreğinde ılımlı bir büyüme ivmesi ortaya çıkabilir. Çin imalat göstergeleri baz senaryoya olumlu tepki verebilir.

Analistler petrol fiyatlarının haziran ayından sonra yükselmeye devam etmesi halinde makro risklerin artacağını öngörüyor. Zayıf büyüme dinamikleri ve ek politika gevşemesi ihtiyacı piyasaların gündemine gelebilir. Hizmet ve inşaat faaliyetlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI mayıs ayında 50.1 seviyesine yükseldi. Endeks geçen ay daralma bölgesine gerilemişti.

Hizmet faaliyetlerini izleyen alt endeks nisan ayındaki 49.6 seviyesinden 50.3 seviyesine çıktı. İnşaat alt endeksi ise önceki ayki 48.0 seviyesinden 48.8 seviyesine ulaştı. Devam eden emlak krizi inşaat sektöründeki büyümeyi sert şekilde sınırlıyor. Küresel yatırımcılar Çin imalat verisi ile hizmet sektörü arasındaki kırılgan ayrışmayı dikkatle takip ediyor.