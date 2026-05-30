Çin merkez bankası dijital yuan kullanım alanını genişletiyor

Çin Halk Bankası, küresel finansal sistemdeki Amerikan doları hegemonyasını esnetmek amacıyla dijital yuan altyapısını hem iç piyasada hem de sınır ötesi ticari koridorlarda agresif bir şekilde yaygınlaştırıyor.

Pekin yönetimi, ticari bankalara yönelik yeni teşvik mekanizmaları geliştirerek e-CNY kullanımını devlet harcamalarından yeşil enerji tarifelerine kadar geniş bir spektruma entegre ediyor. Kamu sermayeli finans kuruluşları, Kuşak ve Yol güzergahındaki uluslararası transferlerde hacmi büyütmek üzere uyumlu krediler ve akreditif mektupları tasarlıyor.

Makroekonomik analistler, Çin Halk Bankası stratejisini Washington merkezli geleneksel finans sistemine karşı alternatif bir blok inşası olarak yorumluyor. ABD tarafında Trump sabit coin yapılarını destekleyen kararlar alırken, merkez bankası e-CNY gibi yapıların Amerikan iç piyasasındaki dolaşımını tamamen yasaklıyor.

Ortadoğu coğrafyasında derinleşen jeopolitik kırılmalar karşısında Pekin, dijital yuan para birimini dış şoklara karşı ticari akışları güvenceye alan teknolojik bir koruma kalkanı olarak kurguluyor. China Securities Co analistleri de İran merkezli çatışmaların petrol üreticilerinde dolarsızlaşma eğilimini tetiklediğini ve uluslararasılaşma sürecini ivmelendirdiğini belirtiyor.

Ticari bankalar yeni teşviklerle dijital yuan mevduat hacmini artırıyor

Çin ekonomi yönetimi, 2026 yılı başında yürürlüğe koyduğu mevzuat değişikliğiyle dijital yuan hesaplarında biriken varlıklara faiz işletilmesine imkan tanıyarak ekosistemde radikal bir dönüşüm başlattı. Nisan ayı itibarıyla yetkililer, sistemde faaliyet gösteren lisanslı operatör banka sayısını 22 seviyesine çıkardı.

Finansal otoriteler, elektronik para biriminin banka bilançolarında doğrudan mevduat yükümlülüğü sayılmasının ardından kurumların adaptasyon hedeflerine ulaşma motivasyonunun gözle görülür şekilde yükseldiğini rapor ediyor.

Gelişmelere rağmen mevcut veriler, resmi elektronik paranın geleneksel ödeme kanallarına kıyasla halen düşük bir tabana sahip olduğunu gösteriyor. Lansman tarihi olan 2019 yılından bu yana biriken toplam dijital yuan transfer hacmi, kasım ayı resmi verilerine göre 16,7 trilyon yuan (2,47 trilyon dolar) seviyesinde seyrediyor.

Çin UnionPay kart ağının tek başına 2025 yılı işlem hacminin 279 trilyon yuan düzeyine ulaşması, kat edilmesi gereken mesafeyi netleştiriyor. Dijital altyapı kuruluşu Sign Üst Yöneticisi Xin Yan, Çin ve ABD bloklarının küresel ekonomide kendi standartlarını hakim kılmaya çalıştığını ifade ediyor.

Akıllı sözleşmeler ve mBridge yapısı dijital yuan transferlerini hızlandırıyor

Yurt içi dolaşım hızını artırmak isteyen Çin Halk Bankası; şans oyunları çekilişleri, ön ödemeli kart sistemleri ve kurumsal tedarik zinciri finansmanı alanlarında akıllı sözleşme teknolojilerini test etmeye devam ediyor. Kamu otoriteleri, dijital yuan fon takip yeteneğinden yararlanarak sağlık sigortası dolandırıcılıklarını engellemeyi ve yeşil enerji tüketimini izlemeyi amaçlıyor. Yerel idareler çalışan maaşları için sayısal hedefler belirlerken, merkez bankası UnionPay benzeri bir dijital yuan takas merkezi projesi üzerinde çalışıyor.

Sınır ötesi kurumsal ödemeleri optimize etmek adına Şanghay Finans Komisyonu yetkilisi Zhou Xiaoquan, finans kurumlarını mBridge platformuna katılmaya çağırıyor. Çin, Hong Kong, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ortaklığındaki bu çok uluslu ağ, mal ticareti ve taşımacılık sigortası mutabakatlarında aktif işlev görüyor.

Piyasa uzmanları, ASEAN ülkeleriyle yürütülen entegrasyon girişimlerine rağmen yabancı ticari ortakların dijital yuan entegrasyonuna gösterdiği sınırlı ilginin küresel genişleme takvimini yavaşlattığını vurguluyor.