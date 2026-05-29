Altın ve gümüşte kritik dönem! Piyasanın yeni yol haritası belli oldu

Altın ve gümüş piyasaları 2026 yılında jeopolitik riskler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz politikaları arasında sıkışmış durumda. CME Group’un metaller opsiyon raporunda, yatırımcıların özellikle altın ve gümüş opsiyonlarında volatiliteyi yakından takip ettiği belirtilirken, piyasanın yeni fiyat yönünü belirlemeye çalıştığı vurgulandı.

Altın piyasasında belirsizlik sürüyor

Rapora göre altın piyasası son aylarda güçlü fiyat hareketleri yaşasa da yatırımcılar artık daha seçici davranıyor. Yüksek faiz beklentileri ve enflasyon görünümündeki değişimler, güvenli liman talebi ile kâr realizasyonları arasında bir denge oluşturuyor. CME verileri, altın opsiyonlarında işlem hacimlerinin yılın ilk çeyreğindeki yoğunluğun ardından daha dengeli bir seviyeye geldiğini gösteriyor.

Aylık kontratlarda ay başından bu yana ortalama günlük işlem hacmi 41 bin seviyesinde gerçekleşirken, haftalık vadelerde bu rakam 14,2 bin oldu.

Altının ons fiyatı da ay boyunca büyük ölçüde 4 bin 500 dolar civarında işlem gördü. Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerden gelen çelişkili sinyaller nedeniyle hafta içinde yüzde 1,1 yükselmesine rağmen, değerli metal son haftalardaki düşük seviyelerden kalıcı bir çıkış gerçekleştirmekte zorlandı. Bu durum, yatırımcıların enflasyon risklerine karşı temkinli yaklaşımını sürdürmesine neden oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri hafif yükselerek yüzde 4,584 seviyesine çıktı. Faiz getirisi olmayan varlıkların elde tutulma maliyetini artıran bu gelişme, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Gümüş yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor

Gümüş tarafında ise yatırımcı ilgisinin sürdüğü dikkat çekiyor. CME Group verilerine göre hem gümüş vadeli işlemlerinde hem de mikro gümüş ürünlerinde işlem hacimleri son dönemde güçlü bir performans sergiledi. Analistler, gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirtiyor.

Mikro kontratlara ilgi artıyor

Raporda, bireysel yatırımcıların daha küçük ölçekli işlemler yapabilmesini sağlayan mikro altın ve mikro gümüş kontratlarının öne çıktığı vurgulandı. Özellikle mikro altın kontratlarında işlem hacimlerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığı ifade edilirken, mikro gümüş kontratlarında da güçlü büyüme kaydedildiği belirtildi.

Ay başından bu yana ortalama günlük işlem hacmi 8,1 bin kontrata ulaşarak, nisan ayında görülen düşük seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 100 artış kaydetti.

Gümüşün ons fiyatı ise 76 doların hemen üzerinde işlem gördü. Değerli metal, önceki hafta yaşanan ve fiyatların yaklaşık yüzde 8 gerilemesine neden olan sert satışların ardından daha istikrarlı bir görünüm sergileyerek dengelenme sinyalleri verdi.

Jeopolitik gelişmeler fiyatları etkiliyor

Piyasalardaki hareketliliğin önemli nedenlerinden biri de Orta Doğu’daki gelişmeler olarak gösteriliyor. ABD-İran ilişkilerine yönelik haber akışı, enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olurken, bu durum altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanmaların sürmesine neden oluyor.

Yatırımcıların gözü volatilitede

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde değerli metallerde yönü belirleyecek en önemli unsur volatilite olacak. CME Group’un raporu, yatırımcıların opsiyon piyasalarını olası fiyat hareketlerine karşı korunma ve fırsat değerlendirme amacıyla daha yoğun kullandığını ortaya koyuyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle altın ve gümüş piyasalarının önümüzdeki aylarda da yatırımcıların yakın takibinde kalması bekleniyor.