Eski CIA Direktörü geleceğin en büyük yatırım alanını açıkladı

Eski CIA Direktörü David Petraeus, İran ve Ukrayna savaşına işaret ederek savaşlarda artık insansız ve otonom sistemlerin belirleyici olduğunu, düşük maliyetli insansız hava araçlarının bile büyük stratejik etkiler yaratabildiğini söyledi.

UBS Asya Yatırım Konferansı'nda konuşan Petraeus, özellikle İran'ın kullandığı düşük maliyetli Şahed insansız hava araçlarının, milyonlarca dolarlık hava savunma sistemlerine karşı ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Drone sürüleri ortaya çıkacak

Eski CIA Direktörü bu durumun savunma sistemlerinde yeni bir dönüşümü de zorunlu hale getirdiğini ifade ederek "Şu ana kadar gördüklerimizden çok daha güçlü savunma sistemlerine ihtiyaç var" dedi, gelecekte savaş alanlarında koordineli hareket eden drone sürülerinin öne çıkacağını vurguladı.

Dronelar kendi kendine karar verecek

Petraeus, savaş teknolojilerinin kısa süre içinde otonom yapıya dönüşeceğini, insan müdahalesi olmadan birbirleriyle iletişim kurabileceğini, hedef belirleyebileceğini ve koordineli saldırılar gerçekleştirebileceğini belirtti.

Petraeus, mevcut savunma teknolojilerinin bu tür drone sürülerine karşı yetersiz kalabileceği uyarısında bulunarak, "Bu gerçekten çok korkutucu bir senaryo" dedi.

Ukrayna'nın savaşta geliştirdiği drone üretim kapasitesi ve elektronik harp çözümlerinin dikkat çekici olduğunu belirten Petraeus, buna rağmen gelecekteki otonom sistemlerin mevcut savunmaları aşabileceğini söyledi.

En büyük yatırım alanı insansız sistemler

Petraeus'a göre savunma sanayiindeki en büyük yapısal büyüme alanı da insansız sistemler olacak. Otonom sensörler, yapay zekâ destekli komuta sistemleri ve bağımsız hareket eden silah platformlarının önümüzdeki yıllarda hızla yaygınlaşması bekleniyor.

Uzay tabanlı iletişim sistemlerinin de bu dönüşümde kritik rol oynayacağını belirten Petraeus, SpaceX'in Starlink ağı gibi teknolojilerin insansız sistemlerin koordinasyonunda önemli işlev üstleneceğini ifade etti, "Özerklik gelecekte nefes kesici bir dönüşüm yaratacak. Bunun yatırım dünyasına etkisi de devasa olacak" dedi.