Petrol için tarihi uyarı: Duvara toslamak üzereyiz!

Enerji piyasalarında gözler uzun süredir Hürmüz Boğazı, Orta Doğu gerilimi ve diplomatik görüşmelere çevrilmiş durumda. Ancak bazı analistler asıl tehlikenin petrol depolarında yaşandığını savunuyor. Son değerlendirmelere göre küresel petrol stokları, özellikle de ABD’deki ticari ham petrol rezervleri, tarihte görülmemiş bir hızla azalıyor. Uzmanlar bu durumu “duvara toslamak” şeklinde tanımlıyor.

Petrol, doğal gaz, enerji hisseleri ve küresel arz-talep dengeleri üzerine analizler yapan Kanada merkezli HFI Research (HFIR), dikkat çeken bir rapor yayınlandı.

Petrol stokları alarm veriyor

Analizde, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar nedeniyle küresel petrol arzında önemli kayıplar yaşandığı belirtiliyor. Üreticilerin ve alternatif kaynakların bu kaybın yalnızca bir bölümünü telafi edebildiği ifade edilirken, talebin yeterince düşmemesi nedeniyle stokların hızla eridiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, görünür kara depolama stoklarındaki düşüşün modern petrol piyasası tarihinde kaydedilen en hızlı gerilemelerden biri olduğunu belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda piyasanın daha sert fiyat hareketleriyle karşılaşabileceği öngörülüyor.

ABD depoları kritik eşiğe yaklaşıyor

Analizde özellikle ABD’deki ticari petrol depolarına dikkat çekiliyor. Haftalık stratejik petrol rezervi desteklerine rağmen ticari stokların düşmeye devam ettiği belirtiliyor.

Uzmanların tahminine göre Oklahoma’daki Cushing depolama merkezi haziran sonuna doğru operasyonel minimum seviyelere yaklaşabilir. Ardından dizel ve benzin stoklarında da kritik eşiklerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Benzin ve dizel tarafında risk büyüyor

Petrol stoklarındaki gerilemenin yanı sıra rafine ürünlerde de dikkat çekici bir tablo oluşuyor. Benzin ve dizel stoklarının beklenenden hızlı düşmesi, olası arz şoklarına karşı piyasayı kırılgan hale getiriyor.

Uzmanlar; rafineri arızaları, boru hattı kesintileri veya kasırga gibi beklenmedik olayların yaşanması halinde bazı bölgelerde yakıt sıkıntılarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Mevcut stok seviyelerinin hata payını oldukça azalttığı belirtiliyor.

Uydu verileri tartışma yarattı

Analizde, petrol stoklarını takip eden uydu verilerine ilişkin de dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Uzmanlar, uydu görüntülerinin genel eğilimi göstermede faydalı olduğunu ancak mutlak doğruluk taşımadığını savunuyor.

Özellikle kötü hava koşulları, görüntüleme eksiklikleri ve sonradan yapılan veri revizyonları nedeniyle uydu verilerinin tek başına kesin sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Fiziksel arz sıkıntısı ihtimali masada

Analizin en dikkat çekici bölümü ise fiziksel arz sıkıntısı uyarısı oldu. Uzmanlara göre piyasa, stoklardaki hızlı düşüşe rağmen henüz yeterli tepki vermiş değil. Talebin belirgin şekilde gerilememesi ve arzın hızlı artırılamaması durumunda petrol piyasası kritik bir döneme girebilir.

Analistler, petrol matematiğinin değişmediğini ancak piyasanın bunu görmezden geldiğini belirterek, mevcut eğilimin sürmesi halinde önümüzdeki aylarda enerji piyasalarında daha sert dalgalanmalar ve arz sorunlarının gündeme gelebileceğini vurguluyor.