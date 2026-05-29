Ateşkes sinyali geldi Brent ve WTI çakıldı: Petrol fiyatlarında 5 yılın en sert aylık kaybı

ABD ile İran arasında ateşkesin 60 gün daha uzatılabileceğine yönelik haberler, küresel enerji piyasalarında rahatlama beklentisini artırırken petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Brent'te 2020'den bu yana en sert düşüş

Brent petrol bu ay yaklaşık yüzde 19 gerileyerek varil başına 92 doların altına inerken, WTI fiyatı da 88 doların altına indi. Piyasalarda düşüşün temel nedeni, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının yeniden başlayabileceği beklentisi oldu.

Analistler, piyasada çatışmanın sona erdiği ve taraflar arasında anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentinin güçlendiğini belirterek ham petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 92,32 dolar direnç, 91,46 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

Anlaşma yakın

Axios'un haberine göre ABD ve İran, ateşkesi uzatmaya yönelik geçici bir anlaşma üzerinde çalışsa da henüz Donald Trump anlaşmanın şartlarını onaylamadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Çatışmalar sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksaması, küresel petrol arzına yönelik ciddi endişeleri beraberinde getirmiş, enerji fiyatlarını altüst etmişti.

Petrol akışının normale dönmesi aylar sürebilir

Ateşkes petrol fiyatlarını ters yönlü etkilese de analistler ateşkesin tek başına petrol akışını normale döndürmeyeceğini, Hürmüz çevresindeki mayın temizleme çalışmaları, enerji altyapısındaki hasarlar ve kapatılan sahaların yeniden devreye alınmasının zaman alabileceğini belirtiyor. Emtia stratejisti Ryan McKay' göre, üretimin yeniden başlaması ve tanker sevkiyatlarının normale dönmesi haftalar hatta aylar sürebilir.

ABD'nin yakıt stoku son 20 yılın en düşük seviyesinde

Öte yandan ABD'de açıklanan son veriler, enerji piyasasında arz sıkışıklığının sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle damıtılmış yakıt stoklarının son 20 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi ve Oklahoma'daki Cushing depolama merkezindeki ham petrol rezervlerinin kritik eşik seviyelerine yaklaşması dikkat çekiyor.