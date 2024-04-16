Citi'den altın için yeni tahmin: Bu seviyeyi görecek!
ABD'li bankacılık devi Citi, Ortadoğu'da gerilimin artmasıyla beraber altın fiyatları tahmininde güncellemeye gitti. Citi, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde 3 bin dolara yükselebileceğini açıkladı.
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ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın tahmini dikkat çekti. Citi, gelecek 6-18 ay için ons altın fiyatını revize etti. Banka yeni tahminini 3 bin dolar olarak açıkladı.
Bu yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2 bin 500 doları aşmasını bekleyen Citi, 2 bin 500 doların aşılmasıyla birlikte güçlü bir alım desteği oluşacağını belirtti.
2025 yılı için de altın için banka tahminini 2 bin 875 dolar olarak belirledi.