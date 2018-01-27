Çobana "sigorta primi desteği" önerisi

27 Ocak 2018

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, çobanlık mesleğini teşvik ve et üretimini artırmak amacıyla belirli sayıda küçükbaş hayvana bakan çobanların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi.

Sezer, Türkiye'de yaklaşık 42 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu ve bu sayının birtakım uygulamalarla kısa sürede iki kat artırılabileceğini söyledi.

Küçükbaş hayvancılığın büyük sermayelere ihtiyaç duymadan yapılabileceğini vurgulayan Sezer, "Ülkemizdeki hayvan sayısını artırabilmek için çobanlık mesleğinin özendirilmesi gerekiyor. Zor ve sosyal güvencesi olmadığı için kimse bu işi yapmak istemiyor." dedi.

Uşak'ta 129 bin büyükbaş ve 402 bin de küçükbaş hayvan bulunduğunu hatırlatan Sezer, köylerde çobanlık yapacak kişi bulmanın ise her geçen gün zorlaştığını ifade etti.

"Bu mesleği özendirmek gerekir"

Yüz ölçümü ve nüfusa göre hayvan sayısı yüksek iller arasında bulunduklarını dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Çobanlığı özendirmek için her yıl sürü yetiştiriciliği kursları açılıyor. Şehrimizde bugüne kadar 20'nin üzerinde kurs açıldı ancak tüm bunlar çoban sayısının artmasını sağlamadı. Çoban ailelerin çocukları bile bu işi yapmak istemiyor, şehirlere göç edip sigortalı iş arıyorlar. İnsanlar sosyal güvenlik kaygısı nedeniyle bu işe yanaşmıyor. Bu anlamda bu mesleği özendirmek gerekir. Belirli sayıda küçükbaş hayvana bakan kişi ile eşinin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Böyle olursa çoban sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı artar, buna bağlı olarak da kısa sürede de et fiyatları düşer. "

Sezer, 50 baş ve üzeri sürüye bakan kişi ile 100 baş ve üzeri sürüye çobanlık yapan kişi ve eşinin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesini istediklerini bildirdi.

Küçükbaş hayvancılıkta kadınların emeğinin çok olduğunun altını çizen Sezer, "Prim desteği sağlayabilirsek çobanlık cazip hale gelecektir. İnsanlar sadece sigortası var diye köylerden şehirlere göç edip fabrikalarda çalışıyor. Çoban emekli olabileceğini bilse o işi yapmaya devam eder." diye konuştu.

"Küçükbaş, et fiyatına olumlu yansıyacak"

Büyükbaş hayvan besiciliğindeki girdi maliyetine dikkati çeken Sezer, bu anlamda küçükbaş hayvan sayısının et fiyatlarına olumlu yansıyacağını kaydetti.

Uşak merkeze bağlı Koyunbeyli köyünde çobanlık yapan Osman Yakan (45) da "60 baş koyunum var, ailemi bu hayvanlarla geçindiriyorum. Sosyal güvencem yok. Emekli olmayı istiyorum ancak sigorta primlerimi ödeyecek gücüm yok. Sigorta primimiz yatırılırsa çok sayıda kişi bu işi yapar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA