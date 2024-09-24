Coinbase ve SEC temyizde: Dijital varlık politikası mahkemeye taşındı

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı yeni bir adım attı. Dijital varlıklar için daha net düzenlemeler yapılmasını talep eden Coinbase, SEC'i federal temyiz mahkemesine başvurarak zorlamaya çalışıyor.

CNBC-e'nin haberine göre; Şirket, SEC'in dijital varlıkların menkul kıymet olup olmadığını netleştirme taleplerini reddetmesinin, işlerini ve yasal uyum süreçlerini sekteye uğrattığını savunuyor.

Philadelphia'daki federal temyiz mahkemesinde yeniden karşı karşıya gelen Coinbase ve SEC arasındaki gerilim, geçtiğimiz yıl açılan davayla başladı.

2022 yılında Coinbase, SEC'e bir dilekçe sunarak dijital varlıklar için daha açık kurallar talep etmişti. Ancak SEC, Aralık 2023’te dilekçeyi reddederek mevcut düzenlemelerin yeterli olduğunu açıklamıştı.

Coinbase’in avukatı Eugene Scalia, mahkemede yaptığı açıklamada, SEC'in düzenleme yapmak yerine kripto sektörüne dava açarak baskı uyguladığını söyledi.

Scalia, SEC'in şirketlere nasıl yasal uyum sağlayacakları konusunda yeterli bilgi vermediğini ve bu durumun sektörde büyük belirsizliklere yol açtığını belirtti.