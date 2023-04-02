Credit Suisse'nin devralınmasına soruşturma açıldı

Savcı, açtığı soruşturmada İsviçre'nin ceza yasalarının geçtiğimiz ay üzerinde anlaşılan acil birleşme sırasında hükümet yetkilileri, regülatörler ve Credit Suisse ile UBS yöneticileri tarafından ihlal edilip edilmediğini inceleyecek.

FT'ye açıklama yapan bir yetkili, "Federal Savcı'nın Ofisi, temiz bir İsviçre finansal sistemine katkı yapma misyon ve sorumluluğunu aktif şekilde yerine getirmek istiyor ve faaliyet alanına giren her durumda derhal harekete geçmek için bir izleme sistemi kurdu.

Analiz edilmesi gerekiyordu

Credit Suisse çevresindeki olayların soruşturulması gereken çok sayıda yönü vardı ve bunların savcının yetkisine girebilecek herhangi bir suçu tespit etmek için analiz edilmesi gerekiyordu" dedi.

Habere göre Federal Savcı Stefan Blattler, kamu kuruuşlarını soruşturma ile ilişkili bir dizi talimat vedi. Savcı'nın ofisi federal hükümet ve kanton yönetimleri ile temas halindi.