Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gübre hisselerinde düşüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gübre ve yem fiyatlarının Nisan sonuna kadar sabitleneceği yönündeki açıklamasının ardından ilgili sektör hisseleri düşüş yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak" dedi.

Erdoğan, "En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek" diye konuştu.

Bu sabah ilgili hisseler sert düşüşle açılırken, yüzde 6’ya varan gerileme yaşayan Ege Gübre hisselerinde devre kesici uygulamasına gidildi.

Bagfaş, Hektaş ve Tekfen de yüzde 5'e yakın düşüş kaydederken, Gübre Fabrikaları'nda düşüş yüzde 2'yi aştı.