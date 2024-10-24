Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşüldü: Tether'den Türkiye'ye 'Bor Token' teklifi

Stablecoin ihraççısı Tether, Türk yetkililelere bor minerallerini temsil eden dijital tokenlar oluşturma önerisinde bulundu. Bloomberg'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın gibi üst düzey yetkililer bu görüşmelere katıldı.

Tether'in önerisi, gerçek dünya varlıklarının dijital temsillerini oluşturmayı amaçlayan tokenizasyon teknolojisinin yeni bir uygulaması olarak değerlendiriliyor. Bu teknoloji, madencilik ve diğer doğal kaynakların dijitalleştirilmesi yoluyla yeni yatırım ve ticaret olanakları yaratmayı vaat ediyor.

Görüşmelerde ayrıca, İstanbul Finans Merkezi’nde bir dijital varlık borsası kurma fikrinin de gündeme getirildiği bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bir yetkili, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve teklifin şu an için uygulanabilir bir proje olmadığını dile getirdi.

Bor ürünleri, seramik, deterjan, gübre ve cam üretimi gibi çeşitli endüstrilerde geniş kullanım alanı buluyor. Türkiye, devlet madencilik şirketi Eti Maden aracılığıyla küresel bor rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasını kontrol ediyor. Türkiye, 2024 yılı için bor satışlarından yaklaşık 1,3 milyar dolar gelir bekliyor.