Demir-çelik, Avrupa'da toparlanmaya başladı

Geçen ay Türkiye genelinden yapılan ihracatta Mısır ve Yemen’e çift haneli büyüme kaydeden sektör, bu ayda ise Fas’a yüzde 24’lük büyüme sağladı. Yine geçen ay Fas ve Cezayir’de üç haneli büyüme gösteren ADMİB bu ayda ise Cezayir’e yüzde 184’lük artış gerçekleştirdi.

Afrika pazarındaki istikrarlı büyümesini sürdüren sektör, Avrupa’da da toparlanmaya başladı. Türkiye genelinden İspanya’ya yüzde 76, Romanya’ya yüzde 51’lik ihracat artışı kaydeden sektör, AKİB üzerinden yaptığı ihracatta ise İngiltere’ye yüzde 49, İtalya’ya yüzde 12’lik ihracat artışı gerçekleştirdi. Türkiye’nin ekim ayı ihracatı yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar oldu.

Demir ve demir dışı metaller sektörü bu ayda yüzde 7,1 azalışla 973 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 3,1’lik azalışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 4,3 pay alırken, çelik ise yüzde 5,8’lik paya sahip oldu. İki sektör, Türkiye’nin ekim ayı ihracatının yüzde 10,1’lik kısmını üstlendi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine bakıldığında demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19’luk azalışla 61 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 2,8’lik düşüşle 153 milyon dolar oldu. ADMİB’in ihracatında ise Irak’ın 16 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 15,5 milyon dolarla Cezayir ve 14,7 milyon dolarla Mısır takip etti. İlk 10 pazar içinde Cezayir’e yüzde 184, İngiltere’ye yüzde 49, Suriye’ye ise yüzde 46’lık artışlar kaydedildi.

Yeni pazar arayışları sürüyor

Talebin daha canlı olduğu coğrafyalara odaklanarak kayıpları telafi etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Tosyalı, şu açıklamaları yaptı: “Özellikle Afrika kıtasına yaptığımız ihracatta önemli artışlar yakaladık. Afrika pazarına ek olarak ekim ayında Avrupa’da da toparlanma görüldü. Türkiye genelinden İspanya’ya yüzde 76, Romanya’ya yüzde 51’lik ihracat artışı kaydeden sektörümüz, ADMİB üzerinden yaptığı ihracatta ise İngiltere’ye yüzde 49, İtalya’ya yüzde 12’lik ihracat artışı gerçekleştirdi.

Mevcut pazarlarımızı korumak için çalışmalarımıza, sektörel heyetlerimize devam ederken yeni pazarlar da kazanmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız maksimum ihracatla bu olumsuz süreci olabildiğince telafi etmek. Talebin canlanmasıyla beraber dünya ticaretinden aldığımız payı daha yukarılara çekmeye çalışacağız.”