Denetimlerde yüzde 218 oranında artış! Bakanlıktan 2,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk çeyreğinde yürütülen Sonradan ve İkincil Kontrol Denetimleri sonucunda yüzde 218 oranında artışla 2,9 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini duyurdu.

Firmalar detaylı denetime tabi tutuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinin, firmaların önceki işlemlerinin ve eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi. İleri analitik teknolojilerle geliştirilen Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde firmaların üç yıllık işlemlerinin incelendiği, risk kriterlerine göre seçilen firmaların detaylı denetime tabi tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca 18 Bölge Müdürlüğü'nde yer alan Kontrol Şubeleri aracılığıyla gümrük beyannamelerinin yapay zeka sistemler tarafından sürekli tarandığı ve ikincil kontrollerin yapıldığı aktarıldı.

Toplam 2,9 milyar TL tahakkuk ve ceza kararı!

Bakanlık, 2025’in ilk 3 aylık döneminde yapılan denetimlerde, sonradan kontrol kapsamında yaklaşık 600 milyon TL, ikincil Kontrol kapsamında ise 2.578 firma tarafından tescil edilen toplam 3.826 beyanname için yaklaşık 2,3 milyar TL olmak üzere toplamda 2,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı alındığını vurguladı. Böylelikle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 218 oranında artış yaşandığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, usulsüz işlemler ile haksız kazançların önüne geçilmesi ve devlet gelir kayıplarının engellenmesinin hedeflendiği belirtildi.