DİSK-AR: Emeklilerin geliri dibe çakıldı

“Türkiye’de Emeklilerin Durumu: Emekli Aylıkları, Emekli Sayıları ve Ayrılan Kaynaklar” başlıklı çalışmada, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileriyle yapılan karşılaştırmalara da yer verildi.

Raporda Türkiye’nin, emekli ve hak sahibi sayısının en fazla olduğu Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Emekli ve hak sahiplerinin nüfusa oranı 2009’da yüzde 11,7 iken bu oran 2024 itibarıyla yüzde 18,5’e yükseldi. Ancak bu artış, ekonomik kaynaklara yansımadı. 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına düşen milli gelire oranı yüzde 46,4 iken, bu oran 2025’te yüzde 29’a kadar geriledi. Avrupa Birliği ülkelerinde emekli ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin GSYH’ye oranı ortalama yüzde 9,8 iken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 3,7 düzeyinde kaldı.

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı oldu. 2002’de yüzde 36,6 olan bu oran, aralık 2024 itibarıyla yüzde 65,7’ye çıktı. Düşük emekli aylıkları nedeniyle milyonlarca emeklinin çalışmak zorunda kaldığı ya da iş aradığı vurgulandı.

Aktif/Pasif oranı AB ortalamasının üzerinde

Raporda, Türkiye’deki aktif/pasif sigortalı oranının da Avrupa ile karşılaştırıldığı bilgisine yer verildi. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamındakiler dâhil edildiğinde, Türkiye’de bu oran 1,75’e ulaşırken, AB ortalamasının 1,5 seviyelerinde olduğu ifade edildi. Bu veriler, “Türkiye’de emekli sayısı fazla, sistem sürdürülemez” yönündeki iddiaları boşa çıkardı.