Dokuz Eylül Üniversitesi ve İŞKUR'dan 1750 öğrenciyi iş sahibi yapan işbirliği

Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, iş sahibi olmak üzere İŞKUR Gençlik Programı'na başvuran 5 bin 709 öğrenci için Rektörlük Binası'nda kura çekimi yapıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, kura törenindeki konuşmasında, "Üniversitemize ayrılan 1750 sayısı İzmir'de en yüksek kontenjan ve bunun bize tahsis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Kadir Kabak ise, "Öğrenciler program kapsamında tecrübe kazanacak. İŞKUR olarak çalıştıkları her gün için öğrencilere 1083 lira cep harçlığı vereceğiz. Öğrenciler bu çalışma neticesinde geleceğe yönelik kariyer planlaması yapacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ege Üniversitesi'nde ise İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapan 6 bin 81 öğrenciden yapılan kura sonucunda 1648 öğrenci belirlendiği belirtildi.