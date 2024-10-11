Dolar bugün ne kadar oldu, Euro kaç liradan işlem görüyor? (11 Ekim 2024)

Dolar ve Euro kuru Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici… Bu nedenle sadece yatırımcılar ve iş insanları değil sıradan vatandaşı da yakından ilgilendiriyor.

Birikimini enflasyona karşı korumak isteyenler de sabah ilk olarak iş cep telefonları ya da bilgisiyarlarından döviz kurlarındaki son duruma bakıyor.

Vatandaşlar başta Google olmak üzere arama motorlarından “Dolar kaç TL oldu”, “Euro kaç TL oldu” gibi soruların yanıtlarını öğrenmeye çalışıyor.

11 Ekim 2024 Cuma günü saat 07.30 itibarıyla güncel dolar ve Euro kuru şöyle:

Dolar saat 07.16 itibarıyla 34,2847 TL (alış) 34,2718 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,4652 TL (alış), 37,4851 (satış) seviyelerinde seyrediyor.