Dolar kaç lira olacak? 2025 yıl sonu dolar kuru tahmini belli oldu (17 Ocak 2025)

Dolar kuru Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici oluyor. Bu nedenle dolar/TL kuru yatırımcılar ve iş insanlarının yanı sıra sadece vatandaşı da yakından ilgilendiriyor.

Vatandaşlar güncel döviz kurlarını yakından takip ederken, piyasalarda yıl sonu tahminleri ve hedefleri de merakla bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025’in ilk piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Reel sektör ve finansal sektörü temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının döviz kuru beklentisi de böylece ortaya çıktı.

Buna göre; 2025 yıl sonu dolar beklentisi 43 lira 3 kuruş oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 43 lira 81 kuruş oldu.

Öte yandan dolar bugün (17 Ocak 2025) saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35.5490 lira seviyesinden işlem görüyor.