Dolar kaç TL, Euro ne kadar? İşte günün ilk rakamları (29 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları) 

Dola ve Euro, döviz girdisi nedeniyle Türkiye’de pek çok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici faktör. Bu nedenle başta dolar ve Euro olmak üzere döviz fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Vatandaşlar başta Google olmak üzere arama motorlarında “1 dolar kaç TL”, “1 Euro ne kadar oldu” ya da “Bugün dolar, Euro ne kadar” gibi sorularla döviz kurlarını öğrenmeye çalışıyor.

29 Kasım 2024 Cuma günü dolar ve Euro’da son durum nasıl?

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde ciddi etkiye sahip dolar Serbest piyasada 34,6950 liradan alınıyor, 34,6970 liradan satılıyor.

36,7020 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7040 lira olarak belirlendi.