Dolar üzerindeki baskı artıyor: Morgan Stanley: 'Sessiz çoğunluk' satış için hazır

Morgan Stanley stratejistleri, ABD dolarının piyasadaki güçlü pozisyonuna rağmen, yatırımcılar arasında dolara karşı bir "sessiz çoğunluğun" oluştuğunu belirtti. Bloomberg News'un haberine göre, David Adams ve ekibi tarafından kaleme alınan bir raporda, "Dolar boğaları oldukça yüksek sesle görüşlerini ifade ederken, dolar satışı yapmak isteyen daha sessiz bir yatırımcı çoğunluğu var gibi görünüyor" ifadeleri yer aldı.

Dolar hakimiyeti tartışılıyor

Stratejistler, birçok yatırımcının dolara karşı pozisyon almak için bir işaret beklediğini ifade etti. Özellikle Mart ayında açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi olasılığını artırabileceği ve bu durumun dolar üzerindeki baskıyı artırabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Kongre’de uzun sürecek mali müzakereler de dolar boğalarını hayal kırıklığına uğratabilir.

Raporda, ticaret politikasında daha ılımlı bir yaklaşımın dolar üzerinde baskı yaratabileceği belirtilirken, hedge fonları gibi yatırımcıların, eski Başkan Donald Trump döneminde dolarda yükseliş pozisyonları aldığı hatırlatıldı. Bu strateji, ABD'nin rakip para birimlerini etkileyen politikalarının doların değerini artıracağı beklentisine dayanıyordu. Ancak bu durum, doların tersine dönmesi halinde piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açma riski taşıyor.

Piyasa dinamikleri ve riskler

ABD doları, geçtiğimiz çeyrekte neredeyse tüm önemli para birimleri karşısında değer kazanmayı sürdürdü. Çin yuanı, Meksika pesosu ve Kanada doları gibi para birimleri, ABD’nin artırdığı gümrük vergileri karşısında zayıfladı.

Bununla birlikte, dolar satışı yapmak son aylarda oldukça zorlu bir işlem olduğunu kanıtladı. Küresel döviz piyasalarında günde 7,5 trilyon dolarlık bir işlem hacmiyle dolar, yatırımcıların planlarını test eden güçlü bir direnç sergiliyor. Morgan Stanley, bu süreçte piyasadaki hareketliliğin yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

ABD dolarının gücüne rağmen "sessiz çoğunluğun" dolar satışı yönündeki hazırlıkları, 2025 yılında küresel piyasalarda önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.