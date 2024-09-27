Dolar ve Euro fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? İşte 27 Eylül Cuma Güncel Döviz Kurları

Dolar ve Euro kuru Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici… Bu nedenle sadece yatırımcılar ve iş insanları değil sıradan vatandaşı da yakından ilgilendiriyor.

Birikimini enflasyona karşı korumak isteyenler de sabah ilk olarak iş cep telefonları ya da bilgisiyarlarından döviz kurlarındaki son duruma bakıyor.

Vatandaşlar başta Google olmak üzere arama motorlarından “Dolar kaç TL oldu”, “Euro kaç TL oldu” gibi soruların yanıtlarını öğrenmeye çalışıyor.

Peki dolar ve Euro haftanın son günü nasıl seyrediyor? İşte 3 Haziran Pazartesi güncel döviz kurları...

Saat 09.00 itibarıyla dolar fiyatları şöyle:

34,1790 (alış)

32,1810 (satış)

Saat 07.35 itibarıyla Euro fiyatları şöyle:

38,1960 (alış)

38,1980 (satış)

Dün doların satış fiyatı 34,1510 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 38,1370 lira olmuştu.