Domates ihracatçısında Rusya sevinci

28 Nisan 2018

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlamasını kaldırması ihracatçıları memnun etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının çalışmaları sonucu böyle bir karara varıldığını söyledi.

Devletin ihracatçıya verdiği desteği her zaman yanlarında hissettiklerini vurgulayan Uçak, sadece domateste değil bütün ihraç ürünlerinde verilen desteklerin Türkiye ekonomisine, üreticilere ve firmalara büyük katkı sağladığını vurguladı.

"Eski günlere döneceğiz"

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası domates ihracatçılarında yüzlerin güldüğünü dile getiren Uçak, "Rusya pazarı bizim için çok önemlidir. Domateste ise kriz yaşanmadan önce en büyük pazarımızdı. Bu yasağın kalkmasıyla eski günlere döneceğimize inanıyoruz. Rusya'nın koymuş olduğu sağlık koşullarına da bizim ihracatçılarımız hazır. Karar sonrası bakanlıklardan izin alan firmaların da önü açılmış olacak. Biz bu kararı dört gözle bekliyorduk." diye konuştu.

Rusya'nın iç pazardaki talebe yetişemediği için bu kararı aldıklarını düşündüğünü belirten Uçak, pazarın yeniden açılması sonucu iç piyasadaki domates fiyatlarında ise bir değişiklik olmayacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

"Yeni pazarlarımızı koruyacağız"

Rusya ile yaşanan kriz sonrası ihracatçıların yeni pazarlarda ürünlerini sattığına değinen Uçak, "Bu süreçte kazandığımız önemli pazarlarımız oldu. Özellikle Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki ülkelerde ciddi artışlar yaşandı. Bu pazarları koruyarak Rusya'ya ihracatımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2015 yılında toplam domates ihracatı 367 milyon dolar, Rusya'nın aldığı pay ise 260 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Kasım 2015'te yaşanan "uçak krizi" sonrası en büyük pazarını kaybeden domates ihracatçıları, 2016'da 238 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı. Yeni pazar arayışlarını sürdüren ihracatçılar 2017 yılını ise yüzde 21 artışla 289 milyon dolarla kapatmıştı.

Kaynak: AA