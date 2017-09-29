"Domates yasağı 1 Kasım'da kalkabilir"

29 Eylül 2017

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Rusya Tarım Bakanlığı arasında domates ihracatının başlaması konusunda yürütülen görüşmelerin ılımlı yönde seyrettiğini belirterek, "Rusya'ya domates ihracatının 1 Kasım başlayacağı yönünde beklenti var." dedi.

Ekim ayının ilk haftasında Rus Tarım Bakanlığından bir heyetin nar bahçeleri ve işleme tesislerini incelemek üzere Türkiye'ye geleceği bilgisini veren Seyyar, heyetle narın yanı sıra domates konusunda da görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

Rusya'nın bu yılın ocak-ağustos döneminde yaş meyve sebze sektörü ihracatında 259 milyon dolarla en büyük ihraç pazarı konumuna yükseldiğine dikkati çeken Seyyar, domates yasağının kalkmasıyla bu rakamın daha da artacağını söyledi.

Kaynak: AA