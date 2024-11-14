Donald Trump kriptoyu rekora taşıdı: Toplam piyasa değeri...

Donald Trump'ın ABD başkanı olarak seçilmesi, ülkenin kripto para düzenlemelerinde daha dostane adımlar atılacağı beklentilerini artırdı. Bu gelişmeler, küresel kripto para piyasasında güçlü bir yükselişe yol açarken, piyasa değeri 3 trilyon doları aştı ve yeni bir rekora imza attı.

CoinGecko verilerine göre, 14 Kasım sabahı Asya piyasalarında kripto paraların toplam değeri 3,2 trilyon dolara ulaştı. CoinMarketCap ise bu değeri yüzde 3,47 artışla 2,98 trilyon dolar olarak bildirdi.

Bitcoin, 93.480 dolara yükselerek piyasaya liderlik ederken, bu yükseliş diğer altcoinlere de yansıdı. Astronaut Capital'in baş yatırım yetkilisi Matthew Dibb, piyasa hareketlerinin genellikle Bitcoin'in yükselişiyle başladığını, ardından altcoinlerin bu trende katıldığını belirtti. Bitcoin’in bu yıl iki katına çıkması ve son ABD seçimlerinden sonra yüzde 30 artışla 90.000 dolara ulaşması, kripto piyasasında ivme kazandırdı.

Etherium ve Elon Musk tarafından desteklenen Dogecoin de değer kazandı. Etherium seçim sonrası yüzde 33 artışla 3.220 dolara yükselirken, Dogecoin yüzde 140 değer kazanarak dikkat çekti. Piyasa değeri sıralamasında Bitcoin 1 trilyon 178,86 milyar dolarlık değeriyle liderliğini korurken, onu Etherium (386 milyar dolar), Tether (126,73 milyar dolar), Solana (102,84 milyar dolar), BNB (91,48 milyar dolar) ve Dogecoin (57,83 milyar dolar) izliyor.

Uzmanlara göre, birçok finans kurumu doğrudan kripto tutmaktansa kripto borsa yatırım fonlarına yöneliyor. Bu eğilim, kripto para piyasasının büyüme potansiyelini desteklerken, özellikle Bitcoin ve Etherium gibi lider kripto varlıkların gelecekteki performansına duyulan güveni artırıyor.