Google Haberler

Dönerciden kurtlu salça ve turşu çıktı

Adana'da kullandığı salça ve turşuların kurtlandığı belirlenen, hijyenik olmayan şartlarda hizmet veren dönerci mühürlendi.

Dönerciden kurtlu salça ve turşu çıktı

Merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercide yaptıkları incelemede salça ve turşuların kurtlandığını, tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığını tespit etti.

Bu görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu. Ekipler tutanak tutup dönerciyi mühürleyip faaliyetine son verdi.

Dönerciden kurtlu salça ve turşu çıktı - Resim : 1

Ayrıca denetimlerde, belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar