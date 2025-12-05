Dönerciden kurtlu salça ve turşu çıktı

Merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercide yaptıkları incelemede salça ve turşuların kurtlandığını, tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığını tespit etti.

Bu görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu. Ekipler tutanak tutup dönerciyi mühürleyip faaliyetine son verdi.

Ayrıca denetimlerde, belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.